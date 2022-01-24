/674553/علي-محمد-علي-منتخب-تونس-قدم-مباراة-كبيرة-أمام-نيجيريا-رغم-الصعوبات-ومصر-الأقرب-للفوز-على-كوت-ديفوار

أكد المعلق، علي محمد علي، أنه يتمنى فوز منتخب مصر على كوت ديفوار خلال المواجهة المرتقبة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" في البداية أقدم التهنئة لمنتخب تونس بالصعود لدور الثمانية بالرغم من حالات كورونا داخل الفريق في الفترة الأخيرة، وهذا لاأمر دافع كبير للجميع في الفترة القادمة".

وزاد "منتخب كوت ديفوار لم يبدأ كأس أمم أفريقيا بشكل جيد للغاية ولكن مع مرور الوقت قدموا النجاح أمام الجزائر، واللعب أمام كوت ديفوار يصب في صالح منتخب مصر على مدار التاريخ".

وواصل "منتخب مصر كبير، والضعيف هو من لا يستغل أدق التفاصيل من أجل تحقيق الفوز، ويمتاز كوت ديفوار بالسرعة والقوة، ولديهم ثلاثي هجومي على أعلى مستوى".

وتابع "ماكس جراديل، وبيبي، وهالير يقدموا مستويات جيدة وأيضا وسط الملعب لديهم قوي للغاية ومتمثل في سنجاري وكيسيه، وخط الدفاع لديهم لديه أخطاء كثيرة للغاية، ويجب إستغلال هذه الهفوات".

عصام الشوالي: «القاضية ممكن كانت وليدة اللحظة»

تحدث المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، حول تعليقه على مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم قبل الماضي.

وقال الشوالي في تصريحات تليفزيونية على قناة النهار ببرنامج "أوضة اللبس": " الكرة المصرية لها تاريخ كبير ومشرف، وأتشرف أني أعلق على مباريات تاريخية مثل لقاء مصر والبرازيل".

وأكمل: "شعور الحب مع الشعب المصري متبادل، واعطيت الكرة المصرية حقها في التعليق لأنها تستحق ذلك، وأستمتع دائماً بالتعليق على المباؤريات المصرية".

علي محمد علي

وزاد: " الافشات والافيهات في المباريات تخرج علي الهوا دون تحضير مثل القاضية ممكن على هدف أفشة في الزمالك، كانت وليدة اللحظة ".

وأختتم قائلاً: "توقيت الهدف يمنحه الأهمية الأكبر والأهداف في الأوقات القاتلة يجعله يغطي علي الأهداف الجميلة مثل هدف شيكابالا في الاهلي هو من اجمل الاهداف ولكن هدف افشة كان قاتلا وحاسما للبطولة، متابعا لن افصح علي انتمائي بين الاهلي والزمالك".

الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لكأس الرابطة

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمرحلة المقبلة، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية في الجيم في بداية المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وبعد ذلك أدى اللاعبون تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي للاعبين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والإسماعيلي في الثانية والنصف مساء، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة.

ويحتضن ستاد برج العرب بالإسكندرية، لقاء الأهلي والإسماعيلي ببطولة كأس الرابطة المصرية للاندية المحترفة.