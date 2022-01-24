علي محمد علي: دفاع كوت ديفوار كارثي.. والفراعنة ليس منتخب النجم الأوحد

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أكد المعلق علي محمد علي، أنه سعيد بالتعليق على مباراة مصر وكوت ديفوار القادمة في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز، ولدينا عدد كبير من اللاعبين يستطيعوا إزعاج دفاعات الأفيال، ولدينا محمد صلاح يستطيع التعامل مع هذه المواقف".

وواصل "النجم المصري محمد صلاح يقدم مستويات جيدة ولسنا منتخب اللاعب الأوحد، وكيروش لا يحب التغييرات بشكل كبير وأتمنى أن يفاجئ الجميع بتقديم أداء جيد وكبير خلال المباراة القادمة".

وتابع "أتمنى تواجد منتخب مصر في المباراة النهائية ويجب أن يكون لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجميع داخل منتخب مصر، ولابد أن يكون هناك إعداد بدني وذهني واختيار طريقة اللعب المانسبة لهذه المباراة".

وأكمل "منتخب مصر يمتلك أفضل حارس في دور المجموعات والخبرات الكبيرة سواء في خط الدفاع ووسط الملعب والهجوم، وأتمنى أن يظهر عبد الله السعيد بالمستوى المعهود خلال المباراة القادمة".

علي محمد علي: منتخب تونس قدم مباراة كبيرة أمام نيجيريا رغم الصعوبات.. ومصر الأقرب للفوز على كوت ديفوار

أكد المعلق، علي محمد علي، أنه يتمنى فوز منتخب مصر على كوت ديفوار خلال المواجهة المرتقبة المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" في البداية أقدم التهنئة لمنتخب تونس بالصعود لدور الثمانية بالرغم من حالات كورونا داخل الفريق في الفترة الأخيرة، وهذا لاأمر دافع كبير للجميع في الفترة القادمة".

كأس أمم أفريقيا

وزاد "منتخب كوت ديفوار لم يبدأ كأس أمم أفريقيا بشكل جيد للغاية ولكن مع مرور الوقت قدموا النجاح أمام الجزائر، واللعب أمام كوت ديفوار يصب في صالح منتخب مصر على مدار التاريخ".

وواصل "منتخب مصر كبير، والضعيف هو من لا يستغل أدق التفاصيل من أجل تحقيق الفوز، ويمتاز كوت ديفوار بالسرعة والقوة، ولديهم ثلاثي هجومي على أعلى مستوى".

وتابع "ماكس جراديل، وبيبي، وهالير يقدموا مستويات جيدة وأيضا وسط الملعب لديهم قوي للغاية ومتمثل في سنجاري وكيسيه، وخط الدفاع لديهم لديه أخطاء كثيرة للغاية، ويجب إستغلال هذه الهفوات".