/674555/ترتيب-الدوري-الإنجليزي-بعد-مباراة-تشيلسي-وتوتنهام

انتهت أحداث مباراة تشيلسي وتوتنهام، بنتيجة هدفين دون رد للبلوز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد الدوري الإنجليزي على العديد من الإختلافات في ترتيب الجدول، بعد نهاية مباريات اليوم في الجولة الثالثة والعشرين.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 57 نقطة

2- ليفربول 48 نقطة

3- تشيلسي 47 نقطة

4- مان يونايتد 38 نقطة

5- وست هام 37 نقطة

6- أرسنال 36 نقطة

7- توتنهام 33 نقطة

8- وولفرهامبتون 34 نقطة

9- برايتون 30 نقطة

10- ليستر سيتي 26 نقطة

11- أستون فيلا برصيد 26 نقطة

12- ساوثهامبتون برصيد 25 نقطة

تشيلسي وتوتنهام

شهد ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق البلوز على المباراة، والتي بحث فيها تشيلسي على الفوز ونجح في تحقيقة على توتنهام.

افتتح الدولي المغربي حكيم زياش، من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة والأربعون من عمر اللقاء، من خلال تسديدة رائعة من حكيم زياش بباطن القدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين سكنت أعلى يمين المرمى.

وأكد البرازيلي تيجو سيلفا بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الخامسة والخمسون، من عمر المباراة، من خلال ركلة حرة لصالح فريق تشيلسي بالقرب من منطقة جزاء توتنام جهة اليسار نفذها ماونت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها تياجو سيلفا برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار هوجو لوريس.

ليفربول وكريستال بالاس

حقق ليفربول الفوز على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم ليفربول مباراة قوية وسيطر لاعبوه على مجرياتها وهددوا مرمى كريستال بالاس في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبي كريستال بالاس أداء جيد.

وأفتتح الأهداف فان دايك في الدقيقة 8 برأسية قوية، ثم عزز تشامبرلين بالهدف الثاني في الدقيقة 32، وأحرز تافاريس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 89، وسجل إداورد هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 55.