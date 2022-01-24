/674556/علي-محمد-علي-النسغال-أقوى-منتخب-أفريقي-حاليا-ومصر-تسطيع-الصعود-لكأس-العالم

أكد المعلق علي محمد علي، أن منتخب السنغال منافس مصر هو الأقوى في التصنيف الأول في القارة الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال صتريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" السنغال تمتلك أفضل حارس في العالم وأيضا ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، ولديهم خبرات في جميع المستويات".

وزاد "منتخب مصر يستطيع التعامل مع المباريات الهامة والإقصائية وأرى أن فرص تواجدنا في كأس العالم كبيرة للغاية ونريد تحقيق أفضل أداء ونتيجة".

وواصل "تاريخ منتخب مصر أمام السنغال جيد للغاية ويجب التعامل مع هذه المباراة بشكل جيد للتعامل معها والصعود لكاس العالم للمرة الثانية على التوالي".

علي محمد علي: دفاع كوت ديفوار كارثي.. والفراعنة ليس منتخب النجم الأوحد

أكد المعلق علي محمد علي، أنه سعيد بالتعليق على مباراة مصر وكوت ديفوار القادمة في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز، ولدينا عدد كبير من اللاعبين يستطيعوا إزعاج دفاعات الأفيال، ولدينا محمد صلاح يستطيع التعامل مع هذه المواقف".

وواصل "النجم المصري محمد صلاح يقدم مستويات جيدة ولسنا منتخب اللاعب الأوحد، وكيروش لا يحب التغييرات بشكل كبير وأتمنى أن يفاجئ الجميع بتقديم أداء جيد وكبير خلال المباراة القادمة".

كأس أمم أفريقيا

وتابع "أتمنى تواجد منتخب مصر في المباراة النهائية ويجب أن يكون لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجميع داخل منتخب مصر، ولابد أن يكون هناك إعداد بدني وذهني واختيار طريقة اللعب المانسبة لهذه المباراة".

وأكمل "منتخب مصر يمتلك أفضل حارس في دور المجموعات والخبرات الكبيرة سواء في خط الدفاع ووسط الملعب والهجوم، وأتمنى أن يظهر عبد الله السعيد بالمستوى المعهود خلال المباراة القادمة".

علي محمد علي: منتخب تونس قدم مباراة كبيرة أمام نيجيريا رغم الصعوبات.. ومصر الأقرب للفوز على كوت ديفوار

أكد المعلق، علي محمد علي، أنه يتمنى فوز منتخب مصر على كوت ديفوار خلال المواجهة المرتقبة المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" في البداية أقدم التهنئة لمنتخب تونس بالصعود لدور الثمانية بالرغم من حالات كورونا داخل الفريق في الفترة الأخيرة، وهذا لاأمر دافع كبير للجميع في الفترة القادمة".