/674557/رضا-عبد-العال-الزمالك-يمتلك-لاعبين-لا-يستحقون-المرور-جنب-سور-النادي

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، ضمن لقائات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال خلال تصريحات تليفزبونية ببرنامج "البريمو" على قناة تن: "يوجد أكثر من لاعب لا يستحقون أن يمروا بجوار سور نادي الزمالك، وهناك مخطط حدث من اللجان أنهم يمشوا اللاعيبة الناشئين المميزين".

وأكمل: "كارتيرون كل ما يتأخر عليه القبض يوم يقول عايز أمشي، يجب على مرتضى منصور أن يستدعي الناس اللي عملوله عقده دية كارثه".

وزاد:" الزمالك خلا سيف الدين الجزيري نجم، وراح لمنتخب تونس بعدما لعب للفريق، والزمالك له فضل كبير على اللاعب”.

أعلن نادي التعاون السعودي عن ضم مصطفى فتحي بشكل رسمي من الزمالك، بعدما كانت تعثرت المفاوضات مؤخراً.

وجاء انتقال مصطفى فتحي للتعاون مقابل مليون دولار يحصل عليهم الزمالك كاش، يتحمل مصطفى فتحي منهم نصف مليون دولار، ليسهل اللاعب انتقاله للفريق السعودي.

وشهدت الأيام الماضية بعض المناوشات بين إدارة التعاون ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب إعلانه تفاصيل الصفقة وهو ما أغضب إدارة الفريق السعودي بجانب أيضاً بعض الشروط الذي وضعها الزمالك في عقد انتقال اللاعب.

مرتضى منصور: نريد قيمة صفقة مصطفى فتحي كاش من التعاون.. ومشكلتهم مع اللاعب وليس معنا

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول صفقة انتقال مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية: " الزمالك يريد الحصول على قيمة التعاقد مع مصطفى فتحي من التعاون نقداً وليس على أقساط".

وأكمل: " إذا كان لدى التعاون أي مشكلة فعليه حلها مع مصطفى فتحي بعيداً عن الزمالك، أما نحن نريد الحصول على قيمة الصفقة على مرة واحدة نقداً".

مرتضى منصور يعلن رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك والانتقال للتعاون السعودي

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن مصطفى فتحي لم يفتعل أي أزمات داخل النادي منذ التعاقد معه.

وأضاف عبر فيديو من خلال الصفحة الرسمية على "يوتيوب" "رئيس نادي التعاون السعودي تحدث معي من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي، وكان العرض 250 ألف دولار ولكنني رفض هذا الأمر".

وواصل "طلبت من رئيس نادي التعاون زيادة العقد المالي مع الرجوع للاعب من أجل معرفة الرأي الأخير له وأنه يعرف أن اللاعب يريد الرحيل لخضو تجربة الإحتراف الخارجي في الدوري السعودي"