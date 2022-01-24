/674558/لميس-الحديدى-تعلق-على-اعطاء-الأب-إجازة-أبوة-لا-بيسهر-ولا-بيرضع-ياخدها-ليه

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مقترح أحد النواب بشان اعطاء إجازة مدفوعة الأجر لرعاية الأبناء عند الولادة، والتي تتمثل في 7 أيام منفصلة أو متصلة خلال الـ6 أشهر الأولى من ولادة الطفل، قائلة:" مش عارفة إيه الاقتراح ده.. هو إحنا ناقصين مش عارفة يستحقوها ولا لأ.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تقديمها برنامج كلمة أخيرة المذاع على فضائية أون مضيفة:" نفسي اعرف هياخدوا أجازة ليه، الراجل لا بيسهر ولا بيرضع وغالبا بينام في أوضة تانية".

تجدر الأشارة إلى أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد شهدت مقترح من النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اقتراح بإجازة أبوة لمدة ٧ أيام مدفوعة الأجر خلال الستة شهور الأولى من الولادة للزوجة العاملة.

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الشيوخ، للمادة 50 من قانون العمل، حيث أقترح النائب محمد فريد، أجازة أبوة لمدة ٧ أيام مدفوعة الأجر خلال الستة شهور الاولى من الولادة، مؤكدًا على أن مقترحه تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسانولها آثار ايجابية على عدة مستويات حيث أنها حقوقيا هي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحور الثالث البند أولا حقوق المرأة و التي تنص على طرح إجازة أبوة مدفوعة الأجر ، وصحيا تستهدف جودة الحياة للاسر و تسهم في تحسين الرعاية المقدمة للأطفال، وعلى صعيد اقتصادي فهي ضمان استقرار مالي للاسر في وقت حرج، بالاضافة تؤدي لخفض معدلات التغيب و الاستقالة و بالتالي تكاليف التوظيف و التدريب و التأهيل لأصحاب الأعمال، و تنمويا تتماشى مع الأهداف 1,3,5,,8 من أهداف التنمية المستدامة.

النائب محمد فريد يقترح أجازة إبوة بقانون العمل لمدة إسبوع

وطرح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الأمر للتصويت قائلا :"هى فكرة فى منتهى الرقى ،لكن لكل مجتمع ظروفة وعاود "عبد الرازق "مداعبا الأعضاء :أنا مش شايف أى تجاوب مع الفكرة ،واضح لأن معظم الأعضاء من الأجداد ولديهم أحفاد وهنا ضحك النواب"، وقال ممثل الحكومة أن المجلس القومي للمرأة قدم مقترح مشابه وهو طرح وجيه و يمكن دراسته في وقت لاحق"، وقال رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبر الرازق " الحكومة قالت أن هذا أمر مطروح و أمر وجيه قد تضعه الحكومة في الحسبان في وقت لاحق".

وتدخل أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين لتأجيل التصويت على المادة لحين دراسة الاقتراح وعقب ممثل الحكومة بأن الحكومة ستقدم رد في جلسات لاحقة،وانتهى المجلس بالتصويت إلى رفض المقترح رغم تمسك النائب أكمل نجاتى ممثل تنسيقية الأحزاب والسياسين والنائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن بتأجيل التصويت على هذا المقترح لحين ورود رد من المجلس القومى للمرأة .

النائب محمد فريد يقترح أجازة إبوة بقانون العمل لمدة إسبوع.. والحكومة ترحب«إقتراح وجيه»

وتنص المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.