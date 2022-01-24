/674559/منى-مثلت-ببراعة-أول-رد-من-أشرف-زكي-على-أزمة-فيلم-أصحاب-ولا-أعز

خرج نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن صمته ليرد على اتهامات الناقد طارق الشناوي بتخليه عن النجمة منى زكي والفنان الأردني طارق الشناوي بأزمتهم في فيلم «أصحاب ولا أعز».

دوت الخليج يرصد أول رد من نقيب المهن التمثيلية على أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز».

أشرف زكي يشيد بأداء منى زكي

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «Mbc مصر»: " بنعرف ندافع عن فنانينا كويس.. منى أدت الدور ببراعة ومش مسئولة عن اللي مثلته.. أنا مش هعاقب حد، أعاقب على أنهم مثلوا ببراعة دا نجاح ".

أشرف زكي يدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز

وأضاف: "أنا لو عاقيبتهم تبقى جريمة.. أنا شايف أنه فيلم عادي جدًا، هنطلع بيان رسمي بكرة من النقابة".

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز» لمنى زكي

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.