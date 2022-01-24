/674560/الاتحاد-الأفريقي-يدعو-محمود-الخطيب-لحضور-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الكاف قد أرسل دعوة أيضا إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لحضور المباراة النهائية لكأس أمم أفيرقيا بالكاميرون.

ويستعد منتخب مصر لمباراة كوت ديفوار في دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا مساء الأربعاء المقبل على ملعب جابوما.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن تواجد 6 عينات إيجابية من لاعبي الدوري المصري.. وكشف موقف لاعبي الأهلي والزمالك

أكد الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن أي لاعب يتواجد داخل الدوري المصري وكل البطولات الخاصة بالرياضة المصرية في كل الألعاب يكون هناك تحاليل منشطات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "يتم متابعة مباريات الدوري المصري وكان آخرها كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، وهناك 6 لاعبين العينات الخاصة بهم إيجابية، وبعد إنتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عن أسمائهم".

وواصل "اللاعبين من خارج الأهلي والزمالك، وبعد إظهار العينة إيجابية يتم تحويل الأمر للجنة الإستماع ولجنة العقوبات وأيضا الاستئناف، ثم تثبيت القرار وإعلان الاسماء".

واختتم "من يتعرض لكورونا يكون هناك استعداد للأمر، وهناك عوامل من ضعف المناعة والرياضة الصحيحة السليمة تقوم بتحسين كل شيئ".

وزير قطاع الأعمال: كنت أتمنى فوز غزل المحلة على الزمالك بنتيجة كبيرة.. وسعيد بمستوى زعيم الفلاحين

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه سعيد بفوز غزل المحلة على الزمالك في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "قلت سابقا وقت تواجد محمد عودة عندما كان مدربا للفريق أنني متفائل بفريق غزل المحلة وقمنا بالتعاقد مع 17 صفقة جديدة، والأداء الذي ظهر به اللاعبون متوقع وفوز مستحقط.

وتابع "فريق غزل المحلة يقدم كرة قدم ممتازة حاليا وخامة اللاعبين جيدة، والمدير الفني عبد الحميد بسيوني يقدم مستويات جيدة ومن قبل محمد عودة وأشكر الجميع على الدعم والمساندة".

الدوري المصري

وواصل "لا أعرف قيمة المكافأة الخاصة بلاعبي غزل المحلة بعد مباراة الزمالك ولكن اللائحة معروفة ومبروك للاعبين، وكنا نستطيع الفوز على الزمالك بنتيجة أكبر من ثلاثة أهداف".

وأكمل "أشكر جماهير غزل المحلة على الصبر خلال الفترة الماضية والعصر القادم سيكون مدعوم بقطاع الناشئين، وهناك أكاديمية خارجية تساهم في اختيار الناشئين".

واختتم "لا أستطيع تشجيع الأهلي عندما يلعب أمام غزل المحلة لأنه من الطبيعي مساندة الفريق ومغرم بأداء المحلة هذا الموسم وقلبي دايما مع المحلة".