/674561/قائد-كوت-ديفوار-السابق-على-محمد-صلاح-الإستمرار-في-ليفربول

كشف نجم منتخب كوت ديفوار السابق، كواو تورية، عن رأيه في رحيل محمد صلاح من الفريق الإنجليزي ليفربول، في الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تتواصل التوترات بين وكيل أعمال محمد صلاح وإدارة ليفربول الإنجليزي، حول تجديد عقد صلاح، بشروط لم يوافق عليها بعد النادي، والتي يطالب بتقليلها.

وقال كولو توريه في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة: "على محمد صلاح ألا يغادر ليفربول، ليصبح أسطورة فريق الريدز في القادم".

وأضاف: "محمد صلاح لديه 30 عاماً في الوقت الحالي، لذلك لا يجب ألا يبحث عن الأموال فقط".

واختتم: "يجب على صلاح أن يقضي السنوات الأخيرة له في الملاعب مع النادي الذي يحبه ويكون أسطورة بالنسبة للجماهير".

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب مصر مع السنغالي، في مارس القادم، في لقاء حسم بطاقة التأهل مباشرة، لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويبحث المنتخب المصري على بطاقة التأهل لكأس العالم، على حساب نظيرة القاري السنغال، بعد الوصول في النسخة الأخيرة، والتي غاب عنها الفراعنة لمدة 28 عام.

يستضيف المنتخب الوطني، مباراة الذهاب للدور النهائي من بطاقة التأهل لكأس العالم، في الـ 24 من مارس القادم، والتي تأتي بسبب تصنيف الفراعنة في الثاني.

فيما يستضيف السنغال مباراة الإياب للدور النهائي لكأس العالم، في الـ 29 من مارس القادم، بعد تصنيف أسود التيرانجا أول على القارة الإفريقية.

رحلة المنتخبين للدور النهائي

وتأهل منتخب مصر من مرحلة المجموعات بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مواجهات والتعادل في اثنتين .

وتمكن منتخب السنغال من التأهل إلى الدور الحاسم إثر نجاحه في تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في واحدة .

وأقيمت القرعة بالكاميرون أمس على هامش كأس الأمم الأفريقية وحضر ممثلا عن مصر كلا من وائل جمعة واللواء مشهور.