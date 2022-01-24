/674562/أميرة-العادلي-لا-يوجد-اختلاف-لمنظور-حقوق-الانسان-بين-النموذج-الغربي-والمصري

قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب أن الميثاق والعهد الدولي يتحدث عن الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كحقوق واحدة، موضحة انه لا يوجد لا يوجد اختلاف بين المواطنين في الحقوق.

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جاء ذلك خلال حوارها ببرنامج كلمة أخيرة تقديم الأعلامية لميس الحديدى المذاع على فضائية أون، منوهة أنه لا يوجد اختلاف لمنظور حقوق الانسان بين النموذج الغربي والمصري، مشيرة إلى أن الأوليات تختلف من دولة لأخرى حيث أن جلسات المجلس الدولي لحقوق الانسان تشهد في بعض الأحيان اعتراضات على تطبيق بعض القواعد.

أميرة العادلي: لا يوجد اختلاف لمنظور حقوق الانسان بين النموذج الغربي والمصري

وتابعت العادلي أن الحقوق الاساسية للمواطن معروفة، أما الحقوق الفرعية تكون باتفاقيات دولية تقرها الدول، مشيرة ألى ان الشعب أصبح واعي لحقوقه .