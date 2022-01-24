/674563/أميرة-العادلي-أنا-حرة-لو-قررت-أموت-وتغريم-المقبل-على-الانتحار-عقوبه-لفشله-في-مهمته

علقت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على مقترح تغليظ عقوبة الانتحار والذي تقدم به أحد النواب، قائلة المقترح غير مفهوم".

دوت الخليج جاء ذلك خلال حوارها ببرنامج كلمة أخيرة تقديم الأعلامية لميس الحديدى المذاع على فضائية أون، موضحة أن معالجة المواطن شيء نبيل ولكن يجب ان يكون هناك تشخيص للحالات التي أقبلت على الانتحار ومعرفة الأسباب التي دفعته لهذا الأمر وليس حجزه في مصحة نفسية. أميرة العادلي:« أنا حرة لو قررت أموت.. وتغريم المقبل على الانتحار عقوبه لفشله في مهمته» وأكملت النائبة أميرة العادلي أن حجز المقبل على الانتحار في مصحة نفسية بدون معرفة الازمة التي يمر بها وتحديد نوعها أمر غير صحي مستنكرة تغريم هذه الفئات قائلة:" أن بعاقب المنتحر عشان فشل في الانتحار". وأكملت:" أن انهاء الحياة حق من الحقوق يعني لو قررت أموت انا حرة".

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