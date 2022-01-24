/674564/رضا-عبد-العال-جماهير-الزمالك-كانت-هتموت-لم-مكسبوش-الدوري-الماضي

شن رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوم على باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء عقب الهزيمة الأخيرة من غزل المحلة بثلاثية في كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "البريمو" على قناة تن:" الزمالك خد الدوري الموسم الماضي من عند ربنا، جماهير الزمالك كانت هتموت لو مكسبوش الدوري، وكارتيرون لم يضيف أي شئ".

وأضاف: " كان المفرود كارتيرون يمشي من الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي بخماسية، اللجنة الماضية عملوا عقد كارتيرون 3 سنين عشان يدبسوا الزمالك بعد كدا ولازم يتحاسبوا".

وزاد: " كارتيرون بيتلكك عايز ياخد الشرط الجزائي ويمشي، ازاي مش قادر يكسب فاركو ولا غزل المحلة”.

وأختتم قائلاً: “ لاعيبة الزمالك بتاخد ملايين ومش قادرين يكسبوا، يبقى عندهم حق اللاعيبة الاساسية يلعبوا علطول وميريحوش”.

مرتضى منصور: نريد قيمة صفقة مصطفى فتحي كاش من التعاون.. ومشكلتهم مع اللاعب وليس معنا

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول صفقة انتقال مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية: " الزمالك يريد الحصول على قيمة التعاقد مع مصطفى فتحي من التعاون نقداً وليس على أقساط".

وأكمل: " إذا كان لدى التعاون أي مشكلة فعليه حلها مع مصطفى فتحي بعيداً عن الزمالك، أما نحن نريد الحصول على قيمة الصفقة على مرة واحدة نقداً".

مرتضى منصور يعلن رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك والانتقال للتعاون السعودي

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن مصطفى فتحي لم يفتعل أي أزمات داخل النادي منذ التعاقد معه.

وأضاف عبر فيديو من خلال الصفحة الرسمية على "يوتيوب" "رئيس نادي التعاون السعودي تحدث معي من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي، وكان العرض 250 ألف دولار ولكنني رفض هذا الأمر".

وواصل "طلبت من رئيس نادي التعاون زيادة العقد المالي مع الرجوع للاعب من أجل معرفة الرأي الأخير له وأنه يعرف أن اللاعب يريد الرحيل لخضو تجربة الإحتراف الخارجي في الدوري السعودي"