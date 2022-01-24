/674565/إلهام-شاهين-تهاجم-مجلس-الشعب-بسبب-أصحاب-ولا-أعز-ملهمش-دعوة

حرصت النجمة القديرة إلهام شاهين على دعم صناع فيلم «أصحاب ولا أعز»، مشيرة إلى أنه عمل مهذب ولائق ولا يستحق كل هذا الهجوم.

دوت الخليج يرصد دفاع إلهام شاهين عن فيلم «أصحاب ولا أعز».

إلهام شاهين تستنكر الهجوم على أصحاب ولا أعز

وقالت شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» المذاع على «Mbc مصر»: "أنا زعلانة من اللي بيحصل.. فيلم مهذب جدًا ومفيهوش لفظ خارج، مفيهوش حد لمس ايد التاني مش فاهمة الضجة دي على ايه".

وتابعت: "هو حلال على الأجنبي وحرام على المصري، هو احنا معندناش ناس بتخطئ.. مجلس الشعب ماله ومال نتفليكس، اللي مشترك في نتفليكس يعني عايز يشوف حاجات إباحية.. الفن بقى ملطشة وشئ سخيف جدًا".

وأضافت النجمة إلهام شاهين: "احنا بنضحك العالم علينا، مفيش بلد اعترضت غيرنا".

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز» لمنى زكي

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.