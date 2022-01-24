جدة - نرمين السيد - قالت ياسمينا صالح رئيس فريق مركز هوية مصر بالجامعة الألمانية، إنها شعرت بالفخر بعد مشاهدة فيلم "هوية أسوان 2022"، مؤكدة أنهم يعملون على مشروع الهوية البصرية لمحافظات مصر منذ 5 سنوات.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنهم عرضوا مشروع هوية أسوان على الرئيس عبدالفتاح السيسى وكانت هناك سرعة استجابة رهيبة من كل الجهات المسؤولية. وتابعت: "إحنا اشتغلنا جامد قوى عشان نشوف الفيديو ده انهاردة"، منوهة بأن المشروع تم فى مدة 15 يوما فقط، مضيفة: "أى فكرة اشتغلنا عليها كانت بتتنفذ بدقة رهيبة وبسرعة لا توصف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمينا صالح لـ مساء dmc: مشروع هوية أسوان تم فى 15 يوما فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.