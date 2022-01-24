لا تجلس وعينك أمام مدخل البيت.. وزير الأوقاف يوضح آداب الاستئذان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزيرالأوقاف، إن أدب الاستئذان واحترام خصوصية الناس من الآداب الإنسانية الراقية، حيث يقول الحق سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ"، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "من حُسنِ إسلامِ المرءِ تركُه ما لا يَعنيهِ".





وأوضح الوزير، فى بيان له، أن الإسلام دين الأدب، ودين الرقى، ودين القيم الإنسانية الجميلة، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدًا لا يأتى من قِبَل الباب، فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ رضى الله عنه قَالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَيَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ"؛ ذلك حتى لا يقع بصره على أهل البيت ، فإذا دخلْتَ بيت أحد فاحفظ حرمته ، واحفظ سر البيت.

وتابع، كما أن من الأدب أن لا تجلس وعينك أمام مدخل البيت أو غرفة النوم أو الطعام، وأن تغض بصرك عن حرمات البيت ، وألا تجلس على تَكْرِمَةِ أحدٍ إلا بإذنه ، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ ، وَلَا يَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)، وحتى لو كنت الأحفظ أو الأعلم فلا تكن إمامًا لأحد فى بيته ولا فى مكان عمله إلا بإذنه، أنزلوا الناس منازلهم، وأكرموهم حيث تحبون أن تكرموا، حتى لو كان رئيسًا وجاء ليفتش على مرءوسه فلا يليق أن يؤمه أمام مرءوسيه، ولا أن يجلس على مكتبه إلا بإذنه.

وأكد أنه لا يليق بالإنسان أن يستخدم أداة أحد إلا بإذنه، فلا يستخدم حاسوب أحد إلا بإذنه، ولا قلم أحد إلا بإذنه، ولا مسبحة أحد إلا بإذنه، ولا كتاب أحد إلا بإذنه، هذا هو الأدب، وتلك هى القيم السامية والآداب الفاضلة التى يجب أن نتخلق بها فى حياتنا، وأن نُعلمها أطفالنا وأولادنا؛ حيث يقول الحق سبحانه: "وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ" علموهم القيم ونشَّئوهم على الأخلاق، "كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ".