/674566/عماد-حسين-حقوق-الانسان-تختلف-حسب-ظروف-الدولة-الموجودة-بها

قال النائب عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن ملف حقوق الانسان من الملفات العالمية، حيث انه لا يمكن لعاقل أن يكون لديه اختلاف عليها، مشيرا إلى ان هناك حقوق تختلف على حسب ظروف الدولة الموجودة بها.

دوت الخليج جاء ذلك خلال حواره ببرنامج كلمة أخيرة تقديم الأعلامية لميس الحديدى المذاع على فضائية أون، موضح ان المثلية الجنسية تحاول بعض الدول الغربية اقرارها ولكن توجد دول قيمها تمنع عليها فرض هذا الامر، موضحا أن مراحل التنمية والثقافة تحدد ايضا هذه الحقوق. عماد حسين: حقوق الانسان تختلف حسب ظروف الدولة الموجودة بها ونوه حسين أن حقوق الانسان في العهد الدولي قد تصطدم بالواقع احيانا، حيث أنه يوجد دول فتحت الباب على مصراعيها وكانت انتيجة انهيارات كاملة بها".

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