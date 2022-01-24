طارق الشناوي عن الإيحاءات الجنسية بأصحاب ولا أعز: «جمالية مش إباحية»

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دوت الخليج يرصد تعليق الناقد طارق الشناوي على فيلم «أصحاب ولا أعز».

طارق الشناوي يستنكر تجاهل أشرف زكي التعليق على «أصحاب ولا أعز»

وقال الشناوي في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: "صمت النقيب غريب لازم أشرف زكي يتكلم.. أنا بستغرب أشرف ليه مبيتكلمش ليه مش قادر يبوح، صمت النقابة جريمة لأن منى متهمة في شرفها".

وتابع: "بنخلط بين الواقع والتمثيل.. منى زكي مش هي اللي عملت الفعل دا الشخصية، في تراجع رهيب في تقبل الفن.. دي مش تفاصيل إباحية لكنها جمالية، أنك تعمل فيلم بورنو حاجة وفيلم عن الجنس حاجة".

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز» لمنى زكي

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.