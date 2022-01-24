/674570/طارق-رضوان-مشروع-قانون-تنظيم-الخطابه-يمنع-ظهور غير-الأزهريين-على-الفضائيات-للحديث-عن-الدين

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، أن مشروع القانون كان مقدما منذ دور الانعقاد الماضي، ومع رفعه كان لزاما تقديمه مرة مع الدورة الجديدة للبرلمان، موضحا انه يوجد من يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام من اجل الفتاوي وخرها واقعت النبي نشات الذي ظهر في لبنبن.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حديث القاهرة تقديم كل من الاعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض والمذاع على فضائية القاهرة والناس، موضحا أن مشضروع القانون نص على انه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الائمه بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والافتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

طارق رضوان: مشروع قانون تنظيم الخطابه يمنع ظهور غير الأزهريين على الفضائيات للحديث عن الدين

وتابع رضوان انه يصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

عقوبات مشروع قانون النائب طارق رضوان

وعن العقوبات المقررة بمشروع القانون قال رضوان:” تضمنت تعديل المادة 5: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون اخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والاماكن العامة ودور المناسبات وما في حكمها والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنه أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة”..

وتابع:” ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهاً، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير خريجى الازهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به”..

طارق رضوان: ننتظر صدور مشروع القانون الدورة الحالية

وأشار النائب طارق رضوان، أنه تم احالة القانون للجنة الديينة وبالتالي سيكون هناك اجتماع مشترك بحضوره مع اللجنة الدينية واللجنة التشريعية، وبالتالي من المنتظر أن يتم اقراره بدورة الانعقاد الحالية.