لا للإدمان.. الإفتاء: لا تحاول إقناع نفسك بأن تناول المخدرات مباح

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، إنه لا تحاول إرضاء ضميرك وإقناع نفسك بأن تناول المخدرات مباحٌ، وتعليل ذلك بأنه لم يرد فيها نصٌّ بخصوصها.
وأكدت، أن الإجماع منعقد على تحريم كل ما يذهب العقل ويضر بالبدن ويضيع المال.
وكانت دار الإفتاء، قد أعلنت عن إطلاق حملة "لا للإدمان" بدءا من الأحد الماضى ولمدة عشرة أيام.
وأوضحت الدار، أن الهدف من الحملة التوعية بخطر الإدمان وأضراره، على أن يتم ذلك عبر الصفحة الرسمية للدار.
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