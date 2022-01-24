جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أن شكرى قد ترأس الجانب المصرى المشارك فى أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين مصر وسلطنة عُمان. كما التقى وزير الخارجية -خلال الزيارة- عددًا من كبار المسئولين بسلطنة عُمان، لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يعود إلى القاهرة قادما من سلطنة عمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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