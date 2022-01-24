المالية تعلن مواعيد صرف رواتب يناير

جدة - نرمين السيد - وتقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 25 يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و30 و31 يناير 2022. وأكدت وزارة المالية على أهمية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خصوصا وأن الرواتب ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة. وشددت "المالية" على مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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