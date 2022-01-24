عيد الشرطة.. أرملة الشهيد عامر عبد المقصود توجه رسالة بالدموع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تحدثت الدكتورة نجلاء سامى، أرملة الشهيد البطل العميد عامر عبدالمقصود، نائب مأمور قسم كرداسة، عن بطولات زوجها البطل الراحل فى التصدى لعدوان إرهابيى الإخوان على قسم كرداسة عام 2013.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج من مصر، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، مساء أمس الأحد، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل.

عيد الشرطة 70

وقدمت أرملة الشهيد عامر عبد المقصود الشكر لـ وزارة الداخلية فى عيد الشرطة الـ 70، موجهة حديثها لـ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قائلة: "أنت الأب الحنون .. كل سنة وحضرتك بخير وصحة وسعادة بمناسبة عيدكم .. وكل الشكر لكافة قيادات الوزارة".

وأشارت إلى أنه مرت 8 أعوام على استشهاد زوجها العميد عامر عبد المقصود، فى مذبحة كرداسة، معقبة: "كان لى أثر صعب فى حياتنا كلنا.. إنى أفقد زوجى وابن خالتى ورفيق عمرى".

وتابعت: "إحنا بنتعافى ومصر كلها بتتعافى، وليا شرف إنى أكون من أبناء وزارة الداخلية زى ما الشهيد العميد عامر عبد المقصود ابنها".