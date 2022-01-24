جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج من مصر، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، مساء أمس الأحد، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل.
عيد الشرطة 70
وقدمت أرملة الشهيد عامر عبد المقصود الشكر لـ وزارة الداخلية فى عيد الشرطة الـ 70، موجهة حديثها لـ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قائلة: "أنت الأب الحنون .. كل سنة وحضرتك بخير وصحة وسعادة بمناسبة عيدكم .. وكل الشكر لكافة قيادات الوزارة".
وأشارت إلى أنه مرت 8 أعوام على استشهاد زوجها العميد عامر عبد المقصود، فى مذبحة كرداسة، معقبة: "كان لى أثر صعب فى حياتنا كلنا.. إنى أفقد زوجى وابن خالتى ورفيق عمرى".
وتابعت: "إحنا بنتعافى ومصر كلها بتتعافى، وليا شرف إنى أكون من أبناء وزارة الداخلية زى ما الشهيد العميد عامر عبد المقصود ابنها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عيد الشرطة.. أرملة الشهيد عامر عبد المقصود توجه رسالة بالدموع (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.