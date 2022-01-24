طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء والجغرافيا

جدة - نرمين السيد - وتبدأ الامتحانات، فى الساعة 9 صباحًا، ورقيًا داخل لجان مؤمنة ومراقبة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت وزارة التربية والتعليم، إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيًا.