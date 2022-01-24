/674484/اقتراحات-النواب-تناقش-طلب-رشا-أبو-شقرة-لتخصيص-قطعة-أرض-لإقامة-مدرسة-فنية-صناعية-بكفر-طهرمس-ببولاق

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم، لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الإحاطة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن تخصيص قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي بكفر طهرمس – حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، لإقامة مدرسة فنية صناعية مشتركة.

دوت الخليج

لإقامة مدرسة فنية صناعية مشتركة بكفر طهرمس

كما تناقش اللجنة:

- الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب/ محمد حمدي دسوقي: الأول: بشأن بناء جناح بمدرسة آل عابدين بقرية موشا – مركز أسيوط – محافظة أسيوط. الثاني: بشأن بناء مدرسة بقرية البورة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة الطوايع للتعليم الأساسي - مركز اسنا- محافظة الأقصر. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ رشا أبو شقرة، بشأن تخصيص قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي بكفر طهرمس – حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، لإقامة مدرسة فنية صناعية مشتركة. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ سحر صدقي، بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة خزان قناطر نجع حمادي – محافظة قنا، لإنشاء مدرسة ثانوي عام.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محسن الجارحي، بشأن عودة طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السنجق الثانوية إلى مدرسة أبشواي الثانوية فترة مسائية وإلغاء قرار نقلهم – محافظة الفيوم.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ إبراهيم عويس، بشأن إنشاء جامعة تكنولوجية على أرض تابعة لجامعة عين شمس – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أسامة عبدالعاطي، بشأن إنشاء جناح بمدرسة غزالة الابتدائية بقرية غزالة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مدرسة تربية فكرية بقرية كفر الأمير عبدالله – مركز تمي الامديد – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عبدالفتاح الشحات، بشأن إنشاء مدرسة ثانوي تجارى مشتركة بمركز أبو تشتت – محافظة قنا. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ علي العساس، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الابتدائي بمدينة السرو– مركز الزرقا – محافظة دمياط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمود نجيب مشعل، بشأن فتح مدرسة لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز الزرقا – محافظة دمياط.