برودة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعهاتها لطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.





كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعهاتها لطقس خلال الفترة من اليوم الاثنين 24 يناير إلى السبت 30 يناير 2022. حالة الطقس اليوم ويسود اليوم الإثنين، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء يصل إلى الصقيع مع توقعات بأمطار خفيفة. وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء يصل إلى الصقيع مع توقعات بأمطار خفيفة. درجات الحرارة اليوم القاهرة 15 7 الإسكندرية 15 7 وادي النطرون 15 8 طنطا 15 7 شبين الكوم 15 7 دمنهور 15 7 بلطيم 16 8 مطروح 15 7 السلوم 14 8 سيوة 14 4 بورسعيد 15 7 دمياط 15 7 الزقازيق 15 7 المنصورة 15 7 الإسماعيلية 16 7 السويس 16 7 العريش 15 7 رفح 15 7 رأس سدر 17 7 نخل 14 1 نويبع 18 11 طابا 17 10 كاترين 10 0 الطور 19 10 شرم الشيخ 20 12 الغردقة 19 12 مرسى علم 20 10 الفيوم 15 3 بنى سويف 15 3 المنيا 15 3 أسيوط 15 3 سوهاج 16 5 قنا 17 5 الأقصر 19 6 أسوان 20 8 إدفو 20 8 أبوسمبل 19 7 الوادي الجديد 18 5 شلاتين 24 10 أبو رماد 23 11 حلايب 22 11 رأس حدربة 22 11

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