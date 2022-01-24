حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 25-1-2022

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 25/1/2022

مهنياً: فكر ملياً واعترف بأخطائك فالاعتراف بالخطأ فضيلة، حاول ان تفصل بين أمورك المهنية والعائلية.

عاطفياً: كُن عاقلاً وتفادَ الجدال والدخول في نزاعات مع الشريك مهما تكن درجتها من الأهميّة أو السخافة.

صحياً: ما تقوم به أخيراً بالنسبة إلى اتباع حمية يرتد إيجاباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 25/1/2022

مهيناً: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم. الحظ ينير طريقك لاتخاذ قرارات مهنية على جانب كبير من الأهمية.

عاطفياً: يمنحك الشريك الكثير من الأمل في نقلة مهمة على صعيد حياتك العاطفية.

صحياً: الأيام الباردة تسبب الكثير من عوارض الزكام وغيره، فتحاش الصقيع قدر الإمكان.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 25/1/2022

مهنياً: تحظى اليوم بشعبية لا مثيل لها في العمل بسبب أفكارك النيّرة التى تطرحها.

عاطفياً: لقاء عاطفي يجمعك بشخص مميز اليوم. تستعيد الأجواء الجميلة قرب الحبيب.

صحياً: من شأن التوتر المتواصل والقلق التأثير سلباً في وضعك الصحي. انتبه.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 25/1/2022

مهنياً: تنطلق اليوم الى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركود.

عاطفياً: لا تخفِ مشاعرك عن الحبيب وصارحه بها. الثقة ضرورية لاستمرار نجاح العلاقة

صحياً: كن على ثقة تامة أن ممارسة الرياضة ولو على نحو غير منتظم مفيدة للجسم.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 25-1-2022

مهنياً: هذا اليوم يبعث في نفسك الأمل، تراهن على شيء وتربح، وقد تستقطب المحبّين والمعجبين، إلاّ أنك تخضع من تحب للامتحان والتجربة .

عاطفياً: مساعدة الشريك في أوانها تكون مهمة جداً، وتخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما.

صحياً: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً، وحاول أن تضع حداً لذلك .

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 25-1-2022

مهنياً: حاول تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور.

عاطفياً: إخف جانبك السلبي أمام الشريك كلما واجهت ضغوطاً في حياتك العملية. فهو لن يتحمل منك ذلك طويلاً.

صحياً: أنى توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم؟

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 25-1-2022

مهنياً: لا تنظر إلى الوراء، حاول أن تكون أكثر إيجابية اذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة.

عاطفياً: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك.

صحياً: تكثر من السهر وشرب الكحول، وغير مدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 25-1-2022

مهنياً: لا تعتقد أن من الأفضل تأجيل خططك، بل نفّذ عندما تدعو الحاجة، وخصوصاً أنّ الديناميكية لا تنقصك والمخيّلة تثريك بأفكار جيدة.

عاطفياً: تسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم.

صحياً: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 25/1/2022

مهنياً:عليك أن تبتعد عن المشاعر في اتخاذ قرارات حاسمة اليوم. ثق بقدراتك على التفوق ولا تدع أحداً يحبطك.

عاطفياً: لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن تتوانى عن الوقوف الى جانبه. بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما، فكونا حذرين.

صحياً: ثق بما يطلبه منك اختصاصي التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئاً قد يضر بك.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 25/1/2022

مهنياً: العودة إلى ملفات الماضي، قد تفتح أمامك أفقاً جديدة وتساعدك على مواجهة بعض الصعوبات في العمل.

عاطفياً: تحسّن كبير في العلاقة مع الشريك، بعد الأزمة التي نشبت بينكما بسبب تدخلات بعض المقرّبين.

صحياً: تجنب قدر المستطاع رفع أشياء ثقيلة تحاشياً للإصابة بآلام في الظهر.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 25/1/2022

مهنياً: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في الفترة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل.

عاطفياً: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر.

صحياً: إذا كنت ممّن يستخدم الكمبيوتر بكثرة، عليك الانتباه إلى الألم الذي قد تصاب في الظهر.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 25/1/2022

مهنياً: قد يضعك هذا اليوم في موقف مُربك فلا تنجرف وراء الانفعالات. لا تفصح عن كل ما يجول في رأسك ولا سيّما اذا كان الامر سلبيّاً.

عاطفياً: لا تترك الفراغ العاطفي يسيطر عليك وحاول ان تخرج منه. عليك ان تعمل بجهد اكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب.

صحياً: حتى لو شعرت بأن الطقس دافئ نوعاً ما، لا تخرج من المنزل بثياب خفيفة.