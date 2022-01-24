الحكومة: تطوير المدارس التكنولوجية واليابانية أهم إنجازات التعليم

جدة - نرمين السيد - أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أحد أهم إنجازات قطاع التعليم فى مصر، تتمثل فى تطوير المدارس التكنولوجية واليابانية، فقد وصل إجمالى عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 28 مدرسة حتى عام 2021، و48 مدرسة يابانية حتى العام الدراسى 2022-2021.





جاء ذلك فى انفوجراف نشره مركز المعلومات، اليوم الإثنين، تزامنا مع احتفال العالم باليوم الدولى للتعليم فى الرابع والعشرين من يناير، بعنوان "التعليم فى مصر: جودة ودمج وتجديد"، مشيرا إلى أن احتفال هذا العام يأتى تحت شعار "إعادة التفكير وتحويل مسار التعليم".

وأوضح أنه تم إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3933 فصلا تم إنشاؤه ضمن القرى الأكثر احتياجا.

ولفت إلى أنه منذ إعلان 2018 عاما لذوى الإعاقة، وصل عدد فصول مزدوجى ومتعددى الإعاقة بمصر 11 فصلا، كما تم دمج 216 ألف طالب وطالبة من ذوى الإعاقة بمدارس الجمهورية.. وتدريب 700 شخص من الأخصائيين والمعلمين للتعامل مع ذوى الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج.