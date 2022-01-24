ضمن «مهنتك مستقبلك».. التدريب على 3 مهن فى الفيوم أول فبراير

جدة - نرمين السيد - يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها الوزارة، إذ تم الانتهاء من اختبار دورة التفصيل والخياطة الثالثة بقرية دفنو بمركز اطسا بالفيوم وذلك لـ 10 متدربات وذلك على مدار ثلاثة أيام.





وقال وزير القوى العاملة إنه يتم نقل هذه الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات، بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأشارت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم إلى أنه جارى نقل الوحدة المتنقلة إلى قرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق ووضعها داخل الوحدة المحلية بالقرية لتأمينها والحفاظ عليها والإعلان عن بدء الدورات التدريبية داخل الوحدة على مهن تركيبات الكهرباء، والسباكة، والتفصيل والخياطة.

وأضافت مدير المديرية أنه سيتم تلقى طلبات الراغبين فى التدريب بديوان الوحدة المحلية بقرية الشواشنة اعتبارا من أول فبراير المقبل ولمدة ثلاثة شهور مدة بقاء الوحدة المتنقلة بالقرية.

وأجريت الاختبارات بحضور محمد جميل الهوارى ممثل الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة القوى العاملة، ويحيى رشدى عبد العليم مدير إدارة التدريب المهنى بالفيوم،والسيدة أمل محمد عبدالله ، والمدربة أمل عبدالله.