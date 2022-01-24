اليوم.. طلاب الصف الأول الثانوى العام يؤدون امتحان الجغرافيا والكيمياء

يؤدى اليوم الاثنين طلاب الصف الأول الثانوى العام، فى ثان أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول امتحان مادتى الجغرافيا والكيمياء ورقيا فى المدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تصميم الأسئلة بحيث يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة، مؤكدة أن الامتحان يختلف من مدرسة لأخرى وليس امتحان قوى على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.