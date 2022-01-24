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شهدت قرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، حادثا مأساويا، حيث لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من زوج وزوجة ونجلهما مصرعهم، بينما أصيب 9 أشخاص آخرين بينهم 7 أطفال من نفس الأسرة بحالة تسمم غذائي، وتم نقل الجثامين لمستشفى شبراخيت المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة بقرية لقانة، نتيجة تناول وجبة غذاء فاسدة، بينما أصيب 9 أشخاص آخرين من نفس الأسرة بحالة تسمم غذائي، بينهم 7 أطفال وسيدتان، وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.

والمتوفون هم: سيد أحمد عيسى، 56 عاما وزوجته، ونجله الدكتور محمد سيد أحمد عيسى، 38 عاما، وإصابة 9 آخرين بينهم 7 أطفال وسيدتان، وتم نقل الجثامين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تفاصيل مصرع 3 اشخاص وإصابة 9 اخرين نتيجه تسمم غذائي

وأثارت الواقعة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد تواتر الأنباء عن إصابة الضحايا بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

وكشفت مصادر طبية بالبحيرة أن سبب الوفاة والإصابات المختلفة استنشاق غاز داخل منزل العائلة.

ووفقا للمعاينة الأولية عثر أهالى القرية على جثامين الشيخ سيد أحمد عيسى 56 عامًا، وزوجته فردوس محمد زايد، ونجله محمد سيد أحمد عيسى 38 سنة طبيب أطفال بمستشفى شبراخيت المركزى وتم التحفظ على جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة.