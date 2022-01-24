/674572/مصرع-سائق-قنائي-انقلبت-به-سيارة-في-سوهاج

لقى سائق في بداية عقدة السادس من العمر مصرعه نتيجة انقلاب سيارة كان يقودها بطريق سوهاج الجديدو"الكوامل" بدائرة مركز سوهاج وتم نقلة الى مستشفى سوهاج العام ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعه عندما تلقى اللواء محمد شرياش – مساعد وزير الداخلية – مدير امن سوهاج، اخطارا من مامور مركز سوهاج يفيد بانقلاب سيارة ووجود متوفى بدائرة المركز.

انتقل على الفور رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، والفريق المعاون لة وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو محمود ي ح ع سن 23 سائق – ويقيم دائرة مركز قنا بمحجافظة قنا إختلت عجلة القياده بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.

وبسؤال نجل عمته المدعو عبده ع م م ع سن 51 سائق – ويقيم بذات الناحيةافاد بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

العناية الالهية تنقذ طفل سقط من اعلى المنزل بسوهاج

على جانب أخر أنقذت العناية الالهية طفل معاق ذهنيا سقط من أعلى سطح المنزل، بدائرة مركز طما شمال سوهاج وتم نقلة الى مستشفى طما المركزي وتم تحويلة الى مستشفى اسيوط الجامعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما بسقوط طفل من اعلي منزلة ونقلة الى المستشفى المركزي بطما.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب - رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وصول الطفل لذيذ س ع - 8 اعوام - الى مستشفى طما المركزي ويقيم دائرة مركز طما مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي "ادعاء سقوط من علو".

وبنقاش والده المدعو - سعد ع م - 48 عام - عامل - ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء تواجد نجله بشرفة المنزل أختل توازنه وسقط أرضاً من الطابق الأول مما أدي لإصابته وأضاف بأن نجله معاق ذهني ويعاني من " كهرباء زياده بالمخ " ونفي الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الحادث