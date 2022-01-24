/674573/بالاسماء--مصرع-واصابة-3-طلاب-في-تصادم-سارة-ملاكى-ودراجة-نارية-بسوهاج

أدى تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية يستقلها ثلاثة اشخاص الى وفاة أحدهم واصابة اثنين وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى سوهاج العام ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعه عندما تلقى اللواء محمد شرياش – مساعد وزير الداخلية - مدير امن سوهاج، اخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج بوقوع حادث تصادم ومتوفـي ومصابين بناحية الروافع دائرة المركز .

انتقل على الفور رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، والفريق المعاون لة وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو ماجد ي س م -35 عام سائق – ويقيم دائرة مركز جرجا إختلت عجلة القيادة بيده وأصطدم بالدراجة البخارية قيادة المدعو أحمد ع م - 18 عام طالب – ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث، وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة كل من وليد ع م م - 18 عام طالب، كدمات متفرقة بالجسم، وعمرو ع م ع - 19 عام طالب، باشتباه كسر بالساق اليمني ويقيمان دائرة المركز، من مستقلي الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين وشقيق المتوفـي المدعو محمود ع م - 22 عام - حاصل علي دبلوم ويقيم بذات الناحية افادوا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على الميابة العامة للتحقيق.

القبض على مرتكب واقعه التعدي على زوجته وطفليها بسوهاج

على جانب اخر قام شخص بالتعدي على زوجته "مطلقة شفهيا" وطفليها وعلى أخر أثناء تواجدها في محل عملها بمعمل تحاليل بمنطقة زاوية أبوالفضل في منطقة الشهيد بسوهاج، مما اسفر عن مصرع طفل واصابة السيدة واخر، وتم نقل الجميع الى مستشفى سوهاج العام.

انتقل على الفور قيادات مديرية الامن ومأمور القسم والرائد اسلام عجاج، رئيس مباحث قسم أول سوهاج، وتبين قيام المدعو علي م أ سن - ويقيم دائرة القسم بالتعدي علي زوجته المدعوة أمل ج ع - 29عام - وتقيم دائرة مركز سوهاج مصابه بجرح قطعي بالرقبة وأخر بالكتف الأيسر واليد اليمني وبرفقتها كل من الطفل يوسف و م -10 تلميذ، والطفل محمد و م - 6 تلميذ " متوفي " نتيجة إصابته جرح طعني نافذ بالصدر ويقيمان بذات الناحية "نجلي المذكورة ".

ايضا مازن م ر – 24عام - ويقيم دائرة مركز سوهاج مصاباً " جرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى وجرحين بالرأس بالضرب بسلاح أبيض "سكين " مما أدي إلي إصابتهم ووفاة الطفل الثاني المذكور متأثراً بإصابته وتمكن الطفل الأول من الفرار "دون حدوث ثمة إصابات به " وتم التحفظ علي المتهم والسلاح المستخدم بمعرفة الأهالي وتم القبض على التهم واقتياده الى قسم أول سوهاج، و أعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أنه قام بطلاقها شفاهه وأنه كان بصدد توثيق الطلاق.