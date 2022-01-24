تعرف على أهم مباريات اليوم الأثنين

ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية اليوم الأثنين مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم بالكاميرون، مع انتهاء مباريات الدوريات الكبرى هذا الأسبوع بعد مباريات الأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفيما يلي مباريات اليوم الأثنين:

كأس أمم أفريقيا:

غينيا ضد جامبيا، وتقام المباراة في تمام السادسة مساء، ضمن مباريات دور الـ 16 وتبث المباراة عبر بين سبورت ماكس 1 وبتعليق أحمد عبده، وتقام المباراة على ملعب كويكونج ستاديوم.

الكاميرون ضد جزر القمر، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء، ضمن مباريات دور الـ 16 وتبث عبر بين سبورت ماكس 1 وبتعليق خليل البلوشي، وتقام على ملعب باول بيا ستاديوم.

دوري البطولة الإنجليزية:

بلاكبيرن روفرز ضد ميدلزبره، وتقام المباراة ضمن مباريات الجولة رقم 28 وعلى ملعب ايوود بارك.

الدوري الإسباني الدرجة الثانية:

ألميريا ضد إيبار وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء

ريال سوسيداد ب ضد قرطاجنة، وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء.

تعليق ناري من مرتضى منصور على بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي بشكل رسمي، بعد الأزمة التي عطلت الصفقة مؤخراً.

ونشر مرتضى منصور فيديو على صفحته الشخصية وقال من خلاله: " لما وافقنا على بيع مصطفى فتحي بمليون دولار وهو متبقي له 4 شهور، خرج البعض ويقول كيف تبيع مصطفى فتحي القيمة والقامة، ولما حصلت مشكلة خرجوا يقولوا الفاشل اللي معرفش يبيعوا".

وأضاف: " العقد بتاع مصطفى فتحي اتمضى خلاص وهيبقى اللاعب من الغد لاعباً في نادي التعاون بشكل رسمي، واتباع بنفس المبلغ مليون دولار".

أهم مباريات اليوم الأثنين

وزاد:" أشكر رئيس نادي التعاون سعود الرشودي بعد مداخله بينو وبيني، من خلالها تم حل جميع المشاكل، وأدعم الشعب السعودي والإمارتي ولا أحد يستطيع أن يحدث فتنة بيننا بسبب مليون دولار حتى".

وأكمل: " العلاقات المصرية بين مصر ودول العالم العربي على أفضل ما يرام، مش هنبوزها عشان صفقة لاعب".

وأردف: "أحمد جلال إبراهيم مضى عقد بيع اللاعب، ومصطفى فتحي مضى خلاص للتعاون".

وأختتم قائلاً: "رسالة إلى جماهير الزمالك، مصطفى فتحي صفحة واتقفلت، أرفض التنمر عليه نتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد".