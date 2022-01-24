شروط وقواعد الترشح لمسابقة اليونسكو الدولية.. الجائزة 500 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة، بشأن فتح باب الترشح لجائزة (اليونسكو - روسيا مندلييف الدولية) فى العلوم الأساسية لعام 2022.





وأضاف التقرير أن الجائزة تهدف إلى مكافأة الإنجازات الكبرى فى البحث والتعليم والتعاون الدولى فى العلوم الأساسية فى التخصصات الآتية (الكيمياء - الفيزياء - الرياضيات - البيولوجيا)، من أجل التنمية المستدامة، فضلًا عن أن هذه الجائزة توفر الأساس الذى يُمكن من خلاله نشر المعرفة العلمية التى تُعد أساسية للنهوض بالابتكار.

وأشار التقرير إلى أن الجائزة تُمنح سنويًا لفائزين اثنين، لاكتشافاتهما وابتكاراتهما المُتميزة فى العلوم الأساسية ذات الأثر العالمى أو الإقليمى، وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف دولار، تمنح 250 ألف دولار لكل فائز مع ميدالية ذهبية، ودبلوم لكل منهما.

وأوضح التقرير أن شروط الحصول على هذه الجائزة تتمثل فى تقديم الإنجازات العلمية المتميزة التى تؤدى لتحول اقتصادى واجتماعى مؤثر على التنمية الإقليمية والعالمية، وفقًا للقواعد التالية:

☆ تعليم العلوم الأساسية وتبسيطها للعامة.

☆ الامتياز فى البحوث فى المجالات التى تشملها العلوم الأساسية.

☆ التعاون الدولى أو الإقليمى فى العلوم الأساسية.

☆ مساهمات المرشح المتميزة أو إنجازاته فى البحث والابتكار فى مجال العلوم الأساسية التى تتجلى فى إصدار المنشورات وتعليم العلوم الأساسية ونشرها.

☆ لا تمنح الجائزة لشخص أكثر من مرة.

☆ لا يوجد سن محدد للتقدم للجائزة.

ولفت التقرير إلى أن المستندات المطلوبة من المرشح للتقدم لهذه الجائزة، تتمثل فى تقديم ملف الترشيح كامل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ويتضمن المستندات التالية:

● يكتب المرشح فيما لا يزيد عن (500 كلمة)، تعريف بمدى إسهامه فى تحقيق أهداف الجائزة

● السيرة الذاتية (2-3 صفحات)، يجب على مقدم طلب الترشيح تضمين السيرة الذاتية أو قائمة المنشورات.

● يجب إدراج أهم 20 منشورًا فى المجلات التى تحتل الربع الأول والثانى بالترتيب حسب الأهمية، مع ملخص يوضح أهميتها وأسباب جدواها وفقًا لمُقدم طلب الترشيح فيما لا يزيد عن (50 كلمة).

● قائمة بأهم براءات الاختراع بدءًا بأحدثها، بحد أقصى (2 صفحة).

● ثلاثة رسائل توصية من علماء بارزين من خارج المؤسسة الأم للمرشح.

- يجب أن يحدد المرشح، أثر الإنجازات التقنية أو المهنية الرئيسية ونتائج عمله فيما يلى:

▪︎ المجتمع – التعاون العلمى الدولى – خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة، فيما لا يزيد عن (2000 كلمة).

▪︎ وصف واضح ومحدد لإنجازات المرشح ونتائج العمل الذى يجعل المرشح مؤهلًا للحصول على الجائزة فيما لا يزيد عن (10 كلمات).

▪︎ خطاب ترشيح من الجهة التى يعمل بها، موجه الى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ولا يجوز التقدم منفردًا.

ولمن يرغب فى المزيد من المعلومات عن هذه الجائزة، يرجى الدخول على الرابط الإلكترونى التالى، والذى يمكن من خلاله تعبئة استمارة التقدم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، واستيفاء أوراق ترشحه حتى تتمكن اللجنة الوطنية اتخاذ اللازم فى هذا الشأن

https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize/apply

يجب إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكترونى للجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى موعد غايته 1 مارس 2022

[email protected]

[email protected]

علمًا بأنه لن يتم النظر فى الترشيحات غير المُستوفاه لشروط الجائزة أو التى يتم تقديمها بعد الموعد المُحدد.