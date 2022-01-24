سعفان يتلقى تقريرا من أبو ظبى عن نظام حماية الأجور

جدة - نرمين السيد - تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير أكد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات دعت منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام بسداد أجور العاملين لديها من خلال "نظام حماية الأجور" وفى المواعيد المقررة.

وقالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، إن وزارة الموارد ألزمت المنشآت بسداد الأجور فى مواعيدها، مؤكدة أن ذلك من شأنه تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها ويسهم إلى حد كبير فى زيادة إنتاجية العامل، خصوصًا فى ضوء حصوله على أجره فى الموعد والقدر المحدد.

وأشارت إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور تمكن أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتها حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى.

ودعت أصحاب العمل إلى تسجيل وتوثيق أى اتفاق مع العاملين لديهم بشأن تغيير الأجر من خلال الأنظمة المعتمدة والإجراءات التى تطبقها الوزارة فى هذا الشأن.. كما دعت أصحاب العمل إلى الاستفادة من خدمة "كشف الحساب" للاطلاع على التقرير الذى يوفر لهم وصفًا شاملا حول موقف المنشأة من سداد الأجور عبر نظام حماية الأجور وهو الأمر الذى يساعدهم على اتخاذ اللازم للتقيد بتحويل الأجور عبر النظام فى مواعيدها.

يذكر أن دولة الإمارات من أوائل الدول التى أطلقت نظام حماية الأجور فى عام 2009 والذى حظى منذ تطبيقه بإشادة منظمة العمل الدولية واعتمدته لاحقاً العديد من الدول باعتباره آلية إلكترونية تضمن حصول العاملين على أجورهم فى مواعيدها.