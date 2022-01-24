محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات الطرق ببنها وقها وقليوب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستهل محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق "كفر الجزار/ورورة/ميت الحوفيين"، والذى تم توسعته وتطويره بعرض 11 مترا بطول 4.5 كم2 ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 90 % باعتماد مالى 9.5 مليون جنيه، وخلال تفقد المحافظ أعمال الرصف وجه بإنشاء بلدورات على جانبى الطريق وإنارة الأعمدة وزراعة الطريق بالأشجار والنخيل.

وطالب المحافظ، مديرة مديرية الطرق بدفع الأعمال والانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل مشيرا أن هذا الطريق من الطرق الحيوية بالقليوبية ويخدم 4 قرى بالمحافظة، مطالبا تشكيل لجنه فنية لاستلام الطريق وفقا لمعايير الجودة، مشددا على رؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها حيث تم الانتهاء من أعمال كشط الشارع بالكامل وجارى أعمال رفع مطابق الصرف الصحى تمهيدا للبدء فى رصفه خلال أيام، كما تفقد المحافظ شوارع مستشفى الأمل وشرق الأستاد ومستشفى الكويتى حيث تقوم المحافظة بإعادة تأهيلهم وتطويرهم من خلال أعمال الرصف وإنشاء أرصفة للمشاة ببلاط الإنتر لوك وإنشاء جزر وسطى وتشجير الطريقين وطلاء أعمدة الإنارة وتركيب كشافات ليد للإضاءة وتتم أعمال الرصف من بند رد الشئ لأصله بمدينة بنها باعتماد مالى 10 ملايين جنيه.

وخلال تفقد المحافظ الشوارع الجارى تطويرها بمدينة بنها، وجه مديرة مديرية الطرق بدفع الأعمال والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية والالتزام بالمواصفات القياسية فى أعمال الرصف والتوريدات والتأكيد على التواجد ميدانيا وتذليل العقبات وحل المشكلات للانتهاء من أعمال التطوير فى أقرب وقت ممكن بإعتبارها شوارع حيوية بها كثافة مرورية عالية لحل مشكلة المرور بمدينة بنها خاصة فى أوقات الذروة مشيرا أنه جارى أعمال رصف شارع الأمل وشارع الشرطة العسكرية كطرق بديلة لشارع الخدمة الاجتماعية لتخفيف الضغط المرورى به.

وتابع المحافظ الجولة بمدينة قها حيث أحال مسئول النظافة بالمدينة للتحقيق وذلك لتدنى مستوى النظافة بشوارع المدينة وانتشار القمامة على جانبى الطرق،جاء ذلك خلال الجولة التى أجرها المحافظ لتفقد شارع قها العمومى بعد الإنتهاء من أعمال رصفه وتطويره بمبلغ 9.5 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى إذ تم الانتهاء منه بنسبة 100% وتسليمه للمحافظة.

واستكمل المحافظ الجولة بمدينة قليوب حيث تفقد الهجان أعمال تطوير ميدان العاشر حيث تم سحب المشروع من الشركة المنفذة وإسناد المشروع لشركة أخرى بسبب بطئ الأعمال، وقد أكد على رئيس المدينة بدفع الأعمال وتكليف الشركة بتوسعة مدخل المدينة من الطريق الزراعى عن طريق تقليل مساحة الجزر الوسطى وإنشاء بوابة ومدخل حضارى للمدينة، كما طالب المحافظ زراعة المدخل والميدان بالأشجار والنخيل وتغيير أعمدة الكهرباء وتركيب كشافات ليد للإنارة.

ثم تابع الهجان جولته بمتابعة أعمال استكمال إنشاء محور الباسوسية بالقناطر الخيرية لدفع الأعمال وتسليم الطريق لافتتاحه، حيث قام بتفقد المحور، موجها بإنهاء أعمال تغطية الترعة والتى من المنتظر الانتهاء منها خلال الشهر المقبل.

ويعد المحور الطريق البديل لقرية أبو الغيط - القناطر الخيرية والذى تم تطويره وتغطية الترعة لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية، حيث يبلغ طوله 8 كيلو متر وتم تغطية ورصف 4 كم، ويتم الآن الانتهاء من أعمال تغطية الترعة وبعدها يتم استكمال أعمال الرصف.



وأعطى محافظ القليوبية، تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق، والذى يعد محورا حيويا سينهى على التكدسات المروية بمدينة القناطر الخيرية.

واختتم المحافظ الجولة بمدينة الخانكة إذ تفقد الهجان منطقة الجبل الأصفر ووجه باستكمال أعمال رفع التراكمات الموجودة بالمنطقة بالكامل ضمن الحملة التى قامت بها المحافظة على مدار الأسبوعين الماضيين وأسفرت عن إزالة 120 ألف طن قمامة موجها أيضا بمراجعة أعمدة الانارة والمتابعة الجيدة وضبط أى سيارة تلقى بالقمامة.

وعلى هامش جولة المحافظ بالخانكة تفقد المحافظ مبنى ملحق بمجلس مدينة الخانكة مكون من 4 طوابق على مساحة 400 متر حيث وجه المحافظ بإعادة تطويره ورفع كفاءته وحسن استغلاله.

وجاءت الجولة بحضور مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق وعلى إمام نائب رئيس مدينة قها، حمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها، وهشام سليمان نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.