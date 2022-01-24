التنمية المحلية: إعداد خطة عمل تنفيذية لوحدات حقوق الإنسان بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وقال محمود شعراوى، إنه وجه باتخاذ الإجراءات التى تكفل بتنفيذ محاور الاستراتيجية بكافة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات وبالتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فى إطار مسار التطوير المؤسسى والذى يعد أحد مسارات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق التطوير المؤسسى لوحدة حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.

وأوضح أنه أصدر قراراً وزارياً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، كما تم إعادة النظر فى اختصاصاتها لتمكينها من قيادة وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لقيادة عملية تنفيذ محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية.

وأضاف "شعراوى" أن وزارة التنمية المحلية كانت من أوائل المؤسسات الحكومية التى بادرت بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام الوزرة وإنشاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية فى عام 2018، وكذلك إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بجميع دواوين عموم المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة شاركت فى إعداد تقرير مصر الدورى حول آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيراً إلى انتهاء الوحدة من إعداد خطة عملها للبدء فى تنفيذ الاستراتيجية بالمحافظات لتحقيق مجموعة من المبادئ والأهداف التى تضم أنشطة مرتبة حسب أولويتها وإعداد أهداف قابلة للقياس مصممة لتحقيق مهام وزارة التنمية المحلية وذلك بالاستناد إلى منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال محمود شعراوى أن خطة عمل الوحدة بديوان عام الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تحقيق عدد من الأهداف منها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الموضوعات ذات الصلة بالإدارة المحلية، تعزيز ثقافة إحترام حقوق الإنسان فى وحدات الإدارة المحلية.

وأضاف شعراوى أن الوحدة ضمن خطتها تستهدف أيضاً تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذا تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشار الوزير إلى استهداف الوحدة ضمن أهدافها بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات فى المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وحول الجهود التى قامت بها وزارة التنمية المحلية عَلِى مدار الثلاث سنوات الماضية فى هذا المجال، أوضح محمود شعراوى أنه تم تدريب (200) متدرب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة من خلال برامج تدريبية متنوعة للعاملين بوحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، وكذلك إعداد مدربين من المحافظات TOT لإعداد كودار فى مجال تعزيز حقوق الإنسان بالوحدات المحلية، لافتا إلى أنه تم توجيه المحافظات لتنفيذ برامج تدريبية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم أيضاً توجيه المحافظات لإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنســان بدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وإعادة النظر فى اختصاصاتها فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان والقرار الوزارة بإعادة تشكيل الوحدة، مع مراعاة ضرورة عدم تكليف رئيس الوحدة والعاملين بها بالقيام بأية أعمال أخرى خارج نطاق اختصاصات وحدة حقوق الإنسان وإعداد خطة لعمل الوحدة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الموضوعات ذات الصلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية خلال السنوات الـ 5 سنوات القادمة، وكذا العمل بشكل مؤسسى من خلال وضع هيكل تنظيمى للوحدة ذات اختصاصات محددة لضمان فعاليتها فى تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنميط عمل الوحدات بالمحافظات من خلال (تصميم لوجو موحد لجميع الوحدات، وتوفير مقر لوحدة حقوق الإنسـان بديوان عام المحافظة والوحدت المحلية مع مراعاة أن يكون ظاهراً للمترددين من المواطنين مع توفير الأدوات المطلوبة لتيسير عمل الوحدة).

وأكد وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص محور عمليات الرصد والتعامل مع الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان فسيتم التركيز على تنفيذ عدد من المهمات على رأسها رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية، وتلقى الشكاوى المقدمة فى هذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح محمود شعراوى أنه سيتم تنظيم عملية الرصد والتعامل المنظم مع الشكاوى التى ترد إلى الوحدة طبقاً لمعايير يتم وضعها فى دليل التعامل مع الشكاوى، ومراقبة التزام وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات بالآراء والتوصيات التى تقدمها الوحدة المركزية وبالتالى تطوير نظام مراقبة منتظم وفعال لمثل ذلك الالتزام من جانب الوحدات المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم إعداد تقارير دورية منتظمة عن أنشطة وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وإنجازاتها، وما يعيق عملها من مشكلات، وعرضها على الوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها، وإصدار تقارير متخصصة حول قضايا معينة بخصوص حقوق الإنسان.

وتابع وزير التنمية المحلية حديثه حول عمليات الرصد والمتابعة مؤكداً أنه سيتم إنشاء قسم الرصد والشكاوى يتولى التعامل المنظم مع الشكاوى التى ترد إلى الوحدة طبقاً لمعايير يتم وضعها فى دليل التعامل مع الشكاوى، وحل القضايا حسبما يلزم من خلال تصويب الأوضاع من قبل الوحدات المحلية أو الإجراءات القضائية خصوصاً بالنسبة لأى مخالفات لحقوق الإنسان والتى قد تظهر أثناء العمل أو من خلال المصالحة والوساطة، بالإضافة إلى تعزيز دور الإدارات المحلية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخططها التنفيذية.

وأردف أنه سيتم تكليف وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات للتدخل فى حالات الإغاثة وتقديم مساعدات فى حالات الطوارئ ولمعالجة الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية ومساعدة المتضريين من السيول، مضيفاً أنه سيتم تفعيل كود الإتاحة الهندسى بالمحافظات وعدم إصدار تراخيص المبانى الجديدة و شهادات المطابقة إلا بتوافر إشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة وتيسير تقديم الخدمات.

وأكمل: أن الوزارة تقوم بالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية لتنفيذ مبادرة "إنشاء رامبات" لذوى الاحتياجات الخاصة بعدد من الأحياء فى محافظة القاهرة وسيمتد هذا التطوير لعدد من المحافظات خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة حرصت على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً فى جميع المحافظات بإنشاء 227 وحدة تكافؤ فرص على مستوى جميع المحافظات، استكمالاً لنهج الإرادة السياسية بالاهتمام بقضايا المرأة المصرية ودعمها ومنحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.