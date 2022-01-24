لم نصل الذروة.. الصحة توضح حقائق مهمة عن موجة «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - وتوقع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته بين المواطنين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ارتفاع عدد الإصابات ليس أمرًا مقلقًا.

وأكد عبدالغفار، فى تصريحات صحفية، أن الإصابات ستكون أقل حدة عن الأعراض السابقة، خصوصًا على المواطنين الذين تلقوا اللقاحات، مناشدًا جميع المواطنين الذين لم يسجلوا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا التسجيل للحصول عليه.

ولفت عبد الغفار الى أن الوزارة مازالت مستمرة فى توفير جرعات كبيرة من اللقاح المضاد للفيروس لتوفير أكبر حماية للمواطنين فى ظل انتشار المتحورات التى من المتوقع أن تستمر لفترة طويلة، كما ناشدهم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وخاصة ارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة.

وكان قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال مليون و842 ألفًا و750 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات "جاڤى"، مساء السبت الماضى، بمطار القاهرة الدولى.

وعن أحدث إحصاءات وزارة الصحة بخصوص إصابات كورونا.. أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 1209 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 343971 حتى اليوم.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أمس الأحد، أنه تم تسجيل 1603 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 410098 من ضمنهم 343971 حالة تم شفاؤها، و 22368 حالة وفاة.