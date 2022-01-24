رئيس الجزائر يبدأ زيارة رسمية لمصر تستمر ليومين

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل منذ أيام، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائرى فى مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.
كما أشار الرئيس إلى حرص مصر الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى بين البلدين على شتى الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه؛ نقل الوزير العمامرة إلى الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائى مع مصر فى كافة المجالات، معبرا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع الرئيس خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الأشكال التى تواجها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربى المشترك.
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