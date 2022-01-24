صمام أمان الدولة المصرية..برلمانيون لـ"دوت الخليج: الجمهورية الجديدة ولدت من تضحيات رجال الشرطة والجيش. ولهم الفضل في عودة الأمن والأمان 

/674480/صمام-أمان-الدولة-المصريةبرلمانيون-لـتحيا-مصر-الجمهورية-الجديدة-ولدت-من-تضحيات-رجال-الشرطة-والجيش-ولهم-الفضل-في-عودة-الأمن-والأمان

تحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، قدم النائب إبرهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية لرجال الشرطة وجميع العاملين بوزارة الداخلية ضباط وأفراد ، بمناسبة أعياد الشرطة الـ 70 مؤكدا أن الشرطة والجيش المصري هما صمام أمان الدولة المصرية.

إبراهيم المصري: الشرطة والجيش صمام أمان الدولة المصرية ومصر لاتنسي أبنائها ممن دفعوا فاتورة الدم

وأضاف المصري، في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج”، أن دور الداخلية مختلف ومتطور باستخدام التكنولوجيا في جميع إدارات وزارة الداخلية في المرور والأحوال المدنية والدفاع والتسليح والتدريب علي أعلي مستوي باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة في وسائل البحث وتتبع الجريمة بالإضافة إلي اهتمام الوزارة بتدريس مادة حقوق الإنسان في كلية الشرطة واعتبارها مادة هامة في مناهج الشرطة بالإضافه إلي التدريب علي أحدث الأجهزة، مؤكدا أن كل هذا أحدث مردود إيجابي في القضاء علي الجريمة.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: كل هذه المتغيرات لها مردرود إيجابي واضح علي القضاء علي الجريمة والتسهيل في تقديم الخدمات للمواطنين وفي انشاء مراكز استخراج الوثائق الرسمية في معظم مراكز الجمهورية.

وأشار المصري، إلي أنه في الوقت الحالي برز دور الداخلية في مكافحة المخدرات في التنسيق مع الوزارت المعنيه للحد من ظاهره الادمان ،وكل هذا يصب في الاستقرار وزيادةالاستثمار لان الامن هو الركيزة الاساسيه للاستثمار ، مؤكدا بان الشرطه المصريه دائما كان لها تصنيف دولي متقدم في مكافحة الجريمة والمخدرات .

كما قدم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لما يقدمه الرئيس السيسي من رعاية لأبناء الشهداء في مختلف المجالات، مؤكدا إن مصر لا تنسي أبنائها ممن دفعوا فاتورة الدم وقدموا أرواحهم فداء للوطن.

ووجه المصري، التحية لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية علي مايقوم به من مجهودات في سبيل منع الجريمة قبل وقوعها والضربات الاستباقية التي يحققها في مكافحة الإرهاب، وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن .

وأوضح أن المقارنة بين 2011 والآن فارق كبير يبن وزارة تحارب الإرهاب وتقوم بالتطوير الأداء وهذا انعكس حتي وصلنا لمرحلة الاستقرار التي من ضمن أولويات الدولة في ظل الجمهورية الجديدة .

النائبة سامية توفيق:الجمهورية الجديدة ولدت من تضحيات رجال الشرطة والجيش

وقدمت النائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب، وأرملة الشهيد عقيد محمدإبراهيم شامة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ما يبذله من جهود ودعم لأسر الشهداء سواء مجندين أو ضباط.

وأضافت توفيق، في تصريحات خاصو لـ”دوت الخليج”، أن النجاح الذي شهده منتدي شباب العالم وتنتظيمه الذي أبهر العالم كله يرجع إلي تضحيات الشهداء والأبطال من رجال الشرطة والجيش علي خروج المنتدي بهذا الشكل.

وتابعت عضو مجلس النواب: ما نراه علي مستوي الخطوط المتوازية التي تسير بها الدولة المصرية في مختلف القطاعات يرجع إلي تضحيات الشهداء والأبطال، مؤكدة أنه هذه التضحيات انتجت الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

هشام الحصري:رجال الشرطة لهم الفضل في عودة الأمن والأمان بعد الظروف الصعبة التي عاشتها مصر

وفي ذات السياق، وجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، التحية للشعب المصري ولرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ70 ، لافتا أن جهاز الشرطة يقدم العديد من التضحيات وكان له كل الفضل في رجوع الأمن والأمان بعد الظروف الصعبة التي عاشتها الدولة المصرية.

وأضاف الحصري، في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج”، أن جهاز الشرطة قدم تضحيات كبيرة من أفراده منذ ثورة 25 وحتي الآن، وذلك من أجل الدفاع عن الوطن وعن المواطن وعن كل ما يتعلق بعودة الأمن إلي أراضي مصر.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الأمن والأمان هو أساس تقدم أي دولة وعودة استقرارها، موجها التحية لرجال الشرطة علي ما يبذلونه في سبيل تحقيق الأمن والأمان الذي نعيشه حاليا، مضيفا: الرئيس السيسي يولي جهاز الشرطة بعناية فائقة.