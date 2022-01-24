/674583/الصحة-إغلاق-1422-منشأة-طبية-خاصة-لمخالفتهم-اشتراطات-مكافحة-العدوى

كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن إغلاق 1422 منشأة طبية خاصة مخالفة، في الفترة من 9 إلى 20 يناير 2022، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و296 منشأة طبية خاصة، تنوعت بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية

الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة

أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، من جانبه أكد حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور. وأوضح "زكي" أنه تم تحرير 123 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت ما بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة)، فضلاً عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها

مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة

كما أضاف رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص ،أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.