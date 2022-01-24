/674586/الأرصاد-أمطار-على-السواحل-الشمالية-تصل-للقاهرة-والصغرى-7-درجات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين، موضحة أنه من المتوقع أن أن يشهد الطقس اليوم انخفاض بدرجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. دوت الخليج كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أيضا نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، و أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى . أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء كما أكدت هيئة الأرصاد ، استمرار تأثر البلاد بأجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء، حيث يستمر تأثر البلاد بمرتفع جوى ذى قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة إلى شمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع قادم. ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، فضلا عن توخى الحذر أثناء نشاط الرياح، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية، بالإضافة إلى توخى الحذر أثناء سقوط الأمطار التى تبدأ من اليوم الأحد. وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين فجاءت: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 07 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة ، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى صفر . كانت حركة الصيد قد توقفت بميناء بورسعيد أمس الأحد نظراً لسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد فضلاً عن ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح الشديدة التى تعرض حياة الصيادين للمخاطر الجسيمة، الأمر الذي أدى عزوف أصحاب المراكب مغادرة الميناء حرصاً على سلامة طاقم البحارة.