/674589/تعيين-5117-شابا-واستخراج-3521-شهادة-لقياس-مستوى-المهارة-بالجيزة
أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة عن تعيين 5117 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 13713 راغب عمل ، وتوفير 120 فرصة عمل .
دوت الخليج
وزير القوي العاملة محمد سعفان أكد إن المديرية قامت باستخراج 1763 شهادة قياس مستوى المهارة و1728 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المتدرجين 202 متدرج في منشأتين من منشآت القطاع الخاص. كما تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريراً من مدير المديرية يتضمن أعمالها خلال شهر ديسمبر الماضي، أشار إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 64 منشأة، وعمل 14 حملة عادية ونوعية ، وإعادة التفتيش 120 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 46 محضراً ، وعمل 37 ندوة توعية للعاملين ، ومنح 5 تراخيص لمنشآت ، وبحث شكوتين .
حملات التفتيش على المنشأت
وفي مجال التفتيش العمالي، أكدت المديرية في تقريرها أنه تم التفتيش على 221 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 252 محضراً عمالياً ، وبحث 89 شكوى.
العمالة غير المنتظمة المسجلين
و في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ 8415 عاملا من المسجلين بالمديرية ، وعمل خدمات صحية لـ 10 عمال من المسجلين . وحول مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 35 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، الى جانب تجديد 12 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
بحث الشكاوى
وأشار التقرير الى أنه فيما يتعلق بمجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 746 شكوى عمالية "فصل - مطالب" ، تم تسوية 41 شكوى منها ودياً ، كما تم إحالة 148 شكوى للمحكمة العمالية ، و 52 أحيلت لجهات أخرى ، و 11 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش ، وحفظ 134 شكوى ، و 370 ما زالت تحت البحث والدراسة .
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