/674577/تعرف-على-ترتيب-الدوري-الانجليزي-بعد-نهاية-الجولة-23

شهدت الجولة رقم 23 للدوري الإنجليزي الممتاز أحداث هامة، وكان أهمها سقوط مانشستر سيتي بالتعادل أمام ساوثهامبتون وضياع نقطتين حول الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستغل ليفربول الأمر وفاز على كريستال بالاس خارج الأرض بثلاثية مقابل هدف واحد في ظل غياب محمد صلاح وساديو ماني بسبب المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وعاد تشيلسي للواجهة من جديد بالفوز على توتنهام في ديربي لندن بثنائية حكيم زياش وتياجو سيلفا، واستمر ستيفن جيرارد في تقديم الأداء المتميز مع أستون فيلا وتحقيق الفوز على إيفرتون بهدف نظيف.

وواصل واتفورد وبيرنلي السقوط من جديد وأحيى نيوكاسل آمالة في التواجد داخل الدوري الإنجليزي من جديد مع مدربه الجديد إيدي هاو.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة رقم 23:

1- مانشستر سيتي 57 نقطة

2- ليفربول 48 نقطة

3- تشيلسي 47 نقطة

4- مانشستر يونايتد 38 نقطة

5- وست هام يونايتد 37 نقطة

6- آرسنال 36 نقطة

7- توتنهام هوتسبير 36 نقطة

8- وولفرهامبتون 34 نقطة

9- برايتون 30 نقطة

10- ليستر سيتي 26 نقطة

تعرف على ترتيب الدوري الانجليزي

11- أستون فيلا 26 نقطة

12- ساوثهامبتون 25 نقطة

13- كريستال بالاس 24 نقطة

14- برينتفورد 23 نقطة

15- ليدز يونايتد 22 نقطة

16- إيفرتون 19 نقطة

17- نوريتش سيتي 16 نقطة

18- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة

19- واتفورد 14 نقطة

20- بيرنلي 12 نقطة

قائد كوت ديفوار السابق: على محمد صلاح الإستمرار في ليفربول

كشف نجم منتخب كوت ديفوار السابق، كواو تورية، عن رأيه في رحيل محمد صلاح من الفريق الإنجليزي ليفربول، في الفترة القادمة.

تتواصل التوترات بين وكيل أعمال محمد صلاح وإدارة ليفربول الإنجليزي، حول تجديد عقد صلاح، بشروط لم يوافق عليها بعد النادي، والتي يطالب بتقليلها.

محمد صلاح

وقال كولو توريه في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة: "على محمد صلاح ألا يغادر ليفربول، ليصبح أسطورة فريق الريدز في القادم".

وأضاف: "محمد صلاح لديه 30 عاماً في الوقت الحالي، لذلك لا يجب ألا يبحث عن الأموال فقط".

واختتم: "يجب على صلاح أن يقضي السنوات الأخيرة له في الملاعب مع النادي الذي يحبه ويكون أسطورة بالنسبة للجماهير".