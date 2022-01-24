تعرف على مباريات امم افريقيا اليوم

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام مباريات دور الـ 16 على 4 أيام من الأحد إلى الأربعاء بواقع مبارتين في اليوم الواحد.

وتأهل منتخب تونس إلى الدور ربع النهائي بجانب بوركينا فاسو بعد إقصاء نيجيريا والجابون على التوالي في مباريات هامة وماراثونية.

وفيما يلي مباريات اليوم الأثنين في كأس أمم أفريقيا:

تنطلق في السادسة مساء مباراة غينيا وجامبيا والتي تقام على ملعب كويكونج ستاديوم، وتبث المباراة عبر بين سبورتس ماكس 1 وبتعليق أحمد عبده.

أما في تمام التاسعة ستكون مباراة الكاميرون أصحاب الأرض في مواجهة جزر القمر الباحث عن تحقيق المفاجآت في الكان الأفريقي.

وتبث المباراة عبر بين سبورتس ماكس 1 وبتعليق خليل البلوشي، ويستضيف ملعب باول بيا ستاديوم المباراة المرتقبة.

علي محمد علي: دفاع كوت ديفوار كارثي.. والفراعنة ليس منتخب النجم الأوحد

أكد المعلق علي محمد علي، أنه سعيد بالتعليق على مباراة مصر وكوت ديفوار القادمة في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز، ولدينا عدد كبير من اللاعبين يستطيعوا إزعاج دفاعات الأفيال، ولدينا محمد صلاح يستطيع التعامل مع هذه المواقف".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "النجم المصري محمد صلاح يقدم مستويات جيدة ولسنا منتخب اللاعب الأوحد، وكيروش لا يحب التغييرات بشكل كبير وأتمنى أن يفاجئ الجميع بتقديم أداء جيد وكبير خلال المباراة القادمة".

وتابع "أتمنى تواجد منتخب مصر في المباراة النهائية ويجب أن يكون لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجميع داخل منتخب مصر، ولابد أن يكون هناك إعداد بدني وذهني واختيار طريقة اللعب المانسبة لهذه المباراة".

مباريات امم افريقيا اليوم

وأكمل "منتخب مصر يمتلك أفضل حارس في دور المجموعات والخبرات الكبيرة سواء في خط الدفاع ووسط الملعب والهجوم، وأتمنى أن يظهر عبد الله السعيد بالمستوى المعهود خلال المباراة القادمة".