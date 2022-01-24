/674581/نص-بيان-نقابة-المهن-التمثيلية-بعد-الهجوم-على-منى-زكي-بسبب-أصحاب-ولا-أعز

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانًا هامًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بسبب الهجوم الذي حدث على الفنانة منى زكي في الساعات الماضية بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.

دوت الخليج ينشر نص بيان نقابة المهن التمثيلية بعد الهجوم على منى زكي في أصحاب ولا أعز

نص بيان المهن التمثيلية على: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم'أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني ذكي عضو النقابة".

وتابع البيان: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها : أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة . ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

واختتم بيان نقابة المهن التمثيلية: "هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه عاشت مصر المستنيرة".

فيلم أصحاب ولا أعز

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.