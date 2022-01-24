/674582/بين-مؤيد-ومعارض-جدل-واسع-بسبب-بيان-نقابة-المهن-التمثيلية-عن-فيلم-أصحاب-ولا-أعز

تباينت أراء الجمهور عن بيان نقابة المهن التمثيلية الذي صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم 24 يناير، بسبب المعارضة الشديدة لفيلم أصحاب ولا أعز، الذي شاركت فيه الفنانة منى زكي، والفنان إياد نصار، بمشاركة عدد من نجوم الوطن العربي، وهو الفيلم العربي الأول الذي تنتجه منصة نتفليكس الرقمية.

دوت الخليج

بيان نقابة المهن التمثيلية

نشرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا، صدر منذ ساعات قليلة، من خلال صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وهذا البيان بخصوص فيلم "أصحاب.. ولا أعز"، الذي شاركة في بطولته الفنانة المصرية منى زكي، المؤيدة بالنقابة، ورآه الناس فيلم يدفع للإباحية، وينشر أفاظًا جارحة بين مسامع الجمهور، جاء نص البيان كالآتي: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم أصحاب ولا أعز' والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني زكي عضو النقابة”.

وتابعت: “نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها : أولا: أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه

ثانيا: أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة .

ثالثا: النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا”.

واختتمت النقابة بيانها: “هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه عاشت مصر المستنيرة”.

ردود فعل الجمهور على بيان نقابة المهن التمثيلية

أنقسمت آراء المتابعين لصفحة نقابة المهن التمثيلية من مستخدمي موقع فيسبوك، بين مؤيد ومعارض لهذا البيان، وإليكم بعض من التعليقات التي أستقبلتها النقابة على بيانها الأخير..

جاء أول تعليق مؤيد للبيان، ومضاد لدعوة منع الفيلم، وقال:"انا لسا شايف الفيلم الآن.. اولًا/ هناك تنويه قبل بداية الفيلم أنه غير مناسب لفئة عمرية معينة و به تحذير مباشر وواضح و صريح أنه يتضمن ألفاظ خارجة.. ثانيًا/ انا ضد الدعوة القضائية بطلوا كدب و خداع و نفاق كل القضايا ايلي اتنقشت ضمن أحداث الفيلم هو ملخص صغير جدا عما يحدث في المجتمع العربي بأكمله و ليس مصر فقط أو دولة بعينها و لا الفيلم جاي علي الجرح الفيلم لا يوجد شيء غريب من أجل الثورة عليه مين فينا معندوش بلاوي مش ظاهرة مين فينا مش بيتفرج علي اكتر من كده في الأفلام الأوروبية بطلوا نفاق و كدب وخداع خلاص المجتمعات العربية كله ماشية علي الصراط المستقيم و الفيلم ده هو اللي بوظ القيم والاخلاق، انا ضد الدعوة القضائية علي منع عرض الفيلم، الفيلم موجود علي أغلبية الموبايلات و من ضمن الناس اللي رافضة الفيلم و بتدعي الفضيلة هما اول الناس معاهم الفيلم أصحاب ولا أعز".

وجاء تعليق أخرى مع البيان في حالة طرح فيلم أصحاب ولا أعز حل للمشكلات التي قدمها الفيلم، ولكن بنهاية الفيلم دون وضع حلول، وعرض ضوابط لما حدث فهذا غير مناسب من وجهة نظرها، فقالت:"الكلام ده بقى لما تبقى تعالجها، إنما في الآخر سيبت الدنيا زي ماهى بايظه وكأن ده العادي أن أي حد ممكن يعمل أي حاجه بدون أي توابع، ياريت بعد تسليط الضوء على المشكلة زى ما حضرتك بتقول تدور على حل، مش عادي وبيس ولا كأن أي حاجه بتحصل، لأ وكمان بتخلينا نتعاطف مع الممثل علشان نقول اه عنده حق ونديه مبرر لأي حاجة، خيانة زوجية بقى، شذوذ، علاقة مشبوهة عن طريق الإنترنت، ماهو طبعًا البطل عنده مبررات ومكبوت فلازم يخون".

وجاء أحد يدعم بيان النقابة، وينتمنى أن يترسخ مبدأ الحرية الإبداعية للكل، وليس نجوم الصف الأول فقط:"برافو، نتمني الوقفة دي تكون مع حرية الإبداع بشكل عام، مش مع فنانة صف أول زي منى زكي، يكون ترسيخ للمبدأ".

وجاءت أحد الأراء بنقض شديد لبيان، ورأت صاحبته أنه تدليس، وكتبت:"بتعالجوا قضايا شائكة وبتدقوا ناقوس الخطر ولا بتساعدو على نشر الرذيلة في مجتمع مستكفى أصلًا، اتقوا الله وبطلوا تسندوا بعض على حساب جيل ممكن يتاخد في الرجلين".

وكتبت إحدى متابعات صفحة النقابة:"أعتقد أن فنانه بقوة وحجم منى زكي لا يليق بيها ابدا مشهد زى اللى اتعمل ده حضرتك بتدعمها بس ده مش معناه انها كده فنانه متحررة لا يا فندم اصلا حضرتك كنت تقدر تدور على. اى حاجه تانيه أو طريقه تصوير حتى وفهمنا الغرض وخلاص مش مشهد اصلا غير مؤثر ف الأحداث اصلا لو كان اتعمل بأى أسلوب تانى اعتقد كان هيبقى احسن من كده بدل ما تدعم الاستاذه منى زكى ياريت تقولها تطلع تعتذر لجمهورها اللى بيحبها ويحترمها ورفض المشهد تماما لقيمتها عنده وقيمه زوجها".

ملخص فيلم أصحاب ولا أعز

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.