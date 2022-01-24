/674591/أخر-تطورات-قانون-الإيجار-القديم--فى-مناقشات-ندوة-تحيا-مصر-اليوم-بمشاركة-النائب-طارق-شكرى-وكيل-إسكان-البرلمان

يواصل موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب،لقاءاته برموز العمل البرلمانى والسياسى، والحوار والنقاش حول الموضوعات والقضايا التى تشغل بال الرأى العام المصرى، وذلك بمشاركة النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك بعد انطلاق اللجنة فى مناقشات مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم لما هو غير السكنى.

دوت الخليج

اللقاء الذى يديره الزميل محمود فايد، سيكون بعد انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث سيتطرق لكل ما يخص ملف الإيجار القديم وما تضمنه مشروع قانون الحكومة المعروض، وأهدافه ونتائجه المنتظرة على مستوى الشارع المصرى، وهل سيكون بداية للانتقال إلى حلول لأزمة الإيجار القديم الخاص بالسكنى خاصة أنها قضية معلقة منذ سنوات وتحتاج لحسم وسط حالة من التوافق والحوار بما لا يضر مصلحة أى من المستأجرين والملاك معا.

«أخر تطورات قانون الإيجار القديم » فى مناقشات ندوة دوت الخليج اليوم بمشاركة النائب طارق شكرى وكيل إسكان البرلمان

اللقاء يتطرق أيضا لجهود التنمية بالشارع المصرة ومواجهة العشوائيات التى تعمل عليها القيادة السياسة والحكومة خلال السنوات الماضية، بجانب مشروع حياة كريمة الذى يعتبر نموذج مصرى فريد فى التنمية والتغلب على إشكاليات الماضى وخاصة على مستوى القرى، كما يتطرق اللقاء أيضا لملف المطورين العقارين ودورهم فى التنمية وآليات أنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين فى مصر.

أزمات الصرف الصحى والمياه ستكون حاضرة أيضا بالمناقشات خاصة أن أبرز القضايا التى تعرض على طاولة المناقشات باللجنة ذات صلة بهذا الملف، والتعرف على جهود الدولة المصرية بهذا الملف، بجانب تداعيات التصالح فى مخالفات البناء وآليات اللجنة للوقوف على ما حققه من نتائج تصب فى صالح الوطن والمواطن والتغلب على إشكاليات الماضى بجانب التخوفات التى أبداها الأعضاء بشأن عودة البناء على الأراضى الزراعية بمحافظات مصر المختلفة رغم التحذيرات الحكومية.

«أخر تطورات قانون الإيجار القديم »

أيضا ملف الإسكان وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بشأن توفير الشقق السكنية للمواطنين وتطلعات الإيجار التمليكى الذى أعلنه عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يكون للشباب نصيب كبير منه بحيث يتم تسليم الشقق كلهم متكاملة على أن يكون ذلك بنظام التأجير التمليكى وهو نموذج جديد فى التسهيلات التى تقدمها الحكومة من أجل توفير الشقق للشباب ومواجهة إشكاليات البناء المخالف.