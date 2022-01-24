الجدرى والعقدى.. بدء الحملة القومية لتحصين المواشى فى الغربية (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية انطلاق أعمال تحصين المواشى ضد مرض الجلد العقدى للأبقار، وضد مرض الجدرى للأغنام والماعز، والتى تستمر لمدة شهر وتستهدف تحصين حيوانات المحافظة البالغ عددها 133009 من الأبقار و41688 من الأغنام والماعز.





وأوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم صرف كل اللقاحات اللازمة للتحصين قبل البدء فى الحملة، بجانب استلام كل الأدوات اللازمة لتجهيز اللقاحات أو التحصينات من (السنون، السرنجات والمحاليل الفسيولوجية)، مشيرا إلى أن عملية التحصينات تتم بواسطة لجان مركزية من الأطباء ومعاونيهم، ينبثق منها العديد من اللجان الفرعية التى تقوم بتحصين الحيوانات من منزل لآخر عن طريق تحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة بالوحدات البيطرية ولجان التحصينات، وذلك بقيمة مالية 10 جنيهات لتحصين الأبقار و2.75 جنيه لتحصين الماعز أو الأغنام. وناشدت محافظة الغربية المواطنين من مربى الحيوانات بضرورة التواصل مع مديرية الطب البيطرى أو الوحدات البيطرية بكل مركز من مراكز المحافظة لتحصين حيواناتهم حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض المعدية والوبائية.

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