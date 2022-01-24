عاجل- الصحة تعلن خفض سن تلقى لقاح «فايزر» للأطفال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال عبد الغفار فى تصريحات لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون إنه "كلما زادت الدراسات الإكلينيكية للتأكد من أمان وفعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كلما توسعنا فى تلقيح المراحل العمرية المختلفة، حيث كانت الفئات الأكثر تأثرا بالإصابة بفيروس كورونا هى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. واليوم بعد وجود تغطية كبيرة للمراحل العمرية بدأنا التحرك على تغطية عمرية أوسع لأن الأطفال قد يكونون عرضة للإصابة بكورونا".

وأضاف أنه "كلما ارتفعت معدلات التغطية التطعيمية كلما عادت المجتمعات بشكل أكثر سرعة إلى الوضع ما قبل الكورونا وإلى سابق عهدها"، وعن تطعيم الحوامل بلقاح كورونا فإن الدراسات الاكلينيكية الموثقة أكدت أن التطعيم آمن تماما للمرأة الحامل أو التى تخطط للحمل، وأنه لا توجد أى آثار جانبية أو سلبية تم اكتشافها فى تلقيح السيدات الحوامل أو المقبلة على الحمل.

وأشار إلى أن الهيئات الصحية العالمية وهيئة الدواء المصرية قد أجازت استخدام اللقاح للمرأة الحامل للحفاظ على صحتها وصحة جنينها، مشددا على توافر لقاحات كورونا فى مصر، مؤكدا، خفش سن تلقى اللقاح للأطفال إلى 5 سنوات.

وعن زيادة إصابات كورونا، قال إن "هناك زيادة فى أعداد إصابات بالفيروس"، مطالبا الجميع بضرورة تلقى التطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة للحفاظ على الصحة العامة.